Resumen temporada Villarreal CF, puntuaciones delantera: una delantera con cambios

Una temporada en la que, pese a las grandes bajas que se iban presentando, la delantera amarilla ha demostrado estar a la altura. La cesión de Enes Ünal y la lesión de Nicola Sansone, dejaba con dos hombres capaces de hacer frente en el Submarino. Pero el fichaje por Beijing Sinobo Guoan del delantero goleador, Cédric Bakambu, aceleró la vuelta del turco y la llegada de Roger Martínez como refuerzo de la delantera del Villarreal. Una delantera, que pese a la ausencia del gol en determinados encuentros, ha logrado anotar 35 de los 57 tantos ligueros a favor: 15 Carlos Bacca, 9 Bakambu, 5 Nicola Sansone, 5 Enes Ünal y 1 Roger Martínez

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Carlos Bacca

8 | Luchador

Bacca llegó al Submarino en calidad de cedido por el Milán durante el mercado de verano. Con la marcha de Cédric Bakambu, el colombiano se convirtió en un pilar fundamental en el conjunto amarillo, entrando, incluso, a formar parte del club ‘hat-trick’ tras anotar los tres goles contra el Celta de Vigo (4-1). El delantero adquirió la titularidad indiscutible, convirtiéndose en un jugador decisivo con un total de 18 tantos: 15 en la liga, dos en la competición europea y otro tanto en Copa del Rey.

Enes Ünal

7 | Revelación

El turco se convirtió en el primer fichaje de la temporada. El delantero, que se incorporó al conjunto castellonense firmando para las próximas cinco temporadas, fue cedido al Levante meses después de su llegada. Las bajas por lesión en el conjunto de Javi Calleja hicieron que el turco volviera al Villarreal en el mercado invernal.

Con tan solo 21 años, el turco ha demostrado su calidad y su proyección de cara a su futuro futbolístico. Pese a no haber contado con demasiados minutos y sin suerte cara a gol, el delantero ha sido el protagonista de anotar 5 de los tantos amarillos de la temporada.

Nicola Sansone

6 | Talento

No ha sido la temporada soñada por el delantero. La presencia de Carlos Bacca y Cédric Bakambu dejaron al italiano sin demasiado protagonismo sobre el verde. La rotura miofascial en el gemelo de su pierna izquierda sorprendió al “18” amarillo en el encuentro copero ante la Ponferradina, obligándole a abandonar el partido y permanecer alejado de los terrenos de juego durante tres meses. Pese a no contar con los minutos suficientes, el italiano no dejó escapar las oportunidades que se le presentaron, demostrando ser la calidad que le protagoniza siendo puro nervio sobre el campo. La esperada vuelta del delantero llegó en un buen momento, en el que el anotó uno de los dos tantos de la victoria ante Las Palmas.

Roger Martínez

6 | Refuerzo

Tras la marcha de Cédric Bakambu a la liga asiática, el colombiano llegó al conjunto amarillo procedente del Jiangsu Suning en calidad de cedido con opción a compra hasta final de temporada. El delantero disputó de un total de nueve encuentros, en los que saltó al terreno de juego reforzando al Submarino. Su entrada ante el Real Madrid fue decisiva para recortar distancias en el marcador y anotar el primer tanto del partido y el único en su cuenta personal vistiendo de amarillo.

Cédric Bakambu

8 | Líder

El delantero congoleño dejó atrás un gran recorrido amarillo. Bakambu abandona el Villarreal en el mercado invernal con su marcha a la liga china, fichando por el Beijing Sinobo Guoan. El “17” demostró ser un gran delantero, con un recuento inmejorable, con un total de nueve tantos en La Liga y muy cerca de superar al máximo goleador, Leo Messi.