¿Quién puede dudar de Cristiano Ronaldo?

No existe historia de amor más viva y real que la que mantienen el gol y Cristiano Ronaldo. Muchas obras de 'arte' como Titanic o La Bella y la Bestia, están a años luz del portugués. Igual que lo están el resto de los mortales que intentan asemejarse a él en el terreno de juego. Ahora se encuentra de vacaciones, quién sabe si valorando su futuro, tras la eliminación de Portugal en el Mundial de Rusia. Cristiano solo no puede con todo un país, aunque por intentarlo no quedó. Marcó cuatro goles, siendo el máximo goleador del conjunto de Fernando Santos, y solo es superado -hasta el momento- por Harry Kane con seis dianas. En Madrid, todo continua con normalidad. Una Champions más, esta vez la decimotercera, reposa junto a sus doce hermanas.

Cristiano ha sido primordial en la consecución de esta Champions. Sus actuaciones estelares en París o Turín quedarán para el recuerdo. Se coronó como el máximo goleador de su considerada competición fetiche -quince goles-, cinco más que su inmediato perseguidor, el senegalés Sadio Mané. En lo que llevamos de 2018, ha marcado veintiocho tantos en veintidós partidos con el Real Madrid. Con Portugal ha firmado cuatro goles en el Mundial y un doblete en un amistoso ante Egipto -en siete partidos-. Nada ni nadie puede dudar de que el '7' está mejor que nunca. Que aunque muchos quieran enterrarlo, aún le queda mucho fútbol y muchos goles. Es el máximo goleador en toda la historia del Real Madrid y de su Selección. No hay discusión.