Éder Díez se suma a la lista de bajas del Pontevedra para la próxima temporada

Se le acaba el tiempo para el Pontevedra. Desde que concluyera la pasada temporada con el objetivo de la salvación cumplido en el último encuentro el club granate no ha conseguido dar demasiadas alegrías a su afición. Algo sucede en el club. Ahora ha sido Éder quien ha comunicado su marcha del club después de que club y jugador no lograran pactar la renovación. El propio jugador señaló a través de sus redes sociales que llegó a aceptar renovar a la baja pero se le comunicó que “ya era tarde.”

El delantero anotó seis goles en su única temporada como jugador granate, repartidos entre la liga y la copa. Fue la referencia ofensiva del Pontevedra zafándose con los centrales rivales para crear más espacios en ataque para sus compañeros.

Esta no ha sido la única salida del día. Anxo Pérez y Fernando Lezcano también dejan el Pontevedra. En el caso de Anxo, el jugador se marcha al SD Compostela de tercera división. El portero fue fundamental para la consecución de la Copa Federación. Fue titular en todos los encuentros y concedió un total de seis goles en la fase final de la competición. Sin embargo en liga no pudo disputarle los minutos al capitán Edu Sousa y con su salida buscará tener más minutos en otro club.

El apartado de fichajes sigue conocer nombres este verano. El equipo comienza la pretemporada en menos de una semana pero ni suenan nombres ni el club anuncia los partidos amistosos que disputará. Tan solo dos encuentros han podido confirmarse hasta la fecha gracias a los equipos que enfrentan al club granate. El primer partido que se jugará será ante el Sporting de Gijón el 21 de julio en Avilés y el segundo encuentro ante el CD Lugo el 25 de julio en Pasarón.