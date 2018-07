Aitor Aldalur se convierte en nuevo jugador del Burgos CF

Muy despacio pero con buena letra llegan a cuenta gotas los nuevos refuerzos al Burgos CF, un equipo blanquinegro que está haciendo una gran renovación de la plantilla respecto a la que dispuso la temporada pasada con el claro objetivo del ascenso.

Andrés ya tiene por fin rival por el puesto en el lateral derecho, hasta ahora estaba él sólo como jugador en esta posición hasta que ha llegado Aitor Aldalur, jugador de 26 años nacido en Tolosa y que procede del Toledo donde disputó seis encuentros la temporada pasada desde Febrero que llegó al club manchego.

Aitor tiene mucha experiencia en Segunda B, donde suma ya 210 partidos jugados y más de 17000 minutos, algo que está buscando el equipo burgalés en todas sus líneas, mucha experiencia y una gran ilusión a la vez para poder recuperar el sitio que el Burgos se merece. Aitor Aldalur y Andrés González serán los dueños y señores de esa banda derecha donde no dejarán que nadie la atraviese y la defenderán hasta el final.

La Directiva blanquinegra y en particular su Director Deportivo tienen aún mucho trabajo por delante para dejar cerrada la plantilla, los fichajes están llegando de uno en uno aunque por el momento parece que tanto afición como directiva están contentos del trabajo que se está realizando. En breve arrancará la pretemporada para el club blanquinegro al que le faltan muchas piezas para terminar su puzzle. Además, cómo anécdota, están llevando todos los movimientos en absoluto silencio, no está habiendo filtraciones de posibles fichajes y eso facilita y mucho la labor a la hora de llegar a acuerdos con distintos jugadores, algo que hasta ahora no había pasado en el cuadro burgalés donde todos los veranos se hablaba de posibles fichajes para que al final no llegasen a buen puerto.