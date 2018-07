Ivan Rakitić: "Ver a Iniesta en el banquillo me dolió mucho"

Ivan Rakitić es una de las sensaciones del Mundial de Rusia a la par de la selección croata. Con el equipo clasificado para las semifinales de la copa del mundo, el mediocentro del FC Barcelona se sometió a una interesante entrevista formulada por El País.

En esta entrevista, el internacional croata mostró su cara más personal, además de relatar sus impresiones sobre el Mundial que se está disputando en Rusia.

Bien es sabido que el ex del Sevilla tiene tres nacionalidades, la croata, la suiza y la española. Una combinación de culturas que le definen como persona: "De croata tengo esa ambición, esa hambre. El croata es muy competitivo, siempre se entrega el 100 %. Además, me caliento en cualquier juego, hasta en casa con mi mujer y mis niñas. Soy muy puntual, organizado, analizo las cosas con mucha seriedad, eso es muy suizo. Y de español, sobre todo, la alegría. Las ganas de estar alrededor de la gente que más quiero", afirmó.

Grandes recuerdos a rememorar

Croacia se ha clasificado para unas semifinales del Mundial tras su última aparación en 1998, momento en el que Rakitić tenía diez años. Sin embargo, lo recuerda como si fuera ayer: "Estábamos en mi casa, con mis padres, todos juntos viendo el partido. El primer recuerdo, por supuesto, es de orgullo. Estábamos viendo un partido de semifinales de un mundial y estaba jugando Croacia. Después, pasé de la mayor alegría a una tristeza y decepción impresionante por la derrota. Pero, al final, eso se olvidó muy pronto por como compitió Croacia en ese partido y en todo el mundial. Esa generación de jugadores son mucho más que ídolos. Y no solamente para nosotros, los futbolistas, sino también para toda la gente en Croacia", sentenció.

Iniesta, intocable para Rakitić

La suplencia de Andrés Iniesta en el partido donde España cayó eliminada ante Rusia sorprendió a Ivan Rakitić, que no dudó en dar su opinión sobre ello: " En ese momento, sentí que no entendía nada de fútbol. Pensaba que yo estaba practicando otro deporte. Ver al mejor jugador, quizás de la historia en su posición, en el banquillo me dolió muchísimo", respondió.

Además, dijo que Rusia "ha eliminado a la mejor selección del Mundial" con mucha seguridad. El astro croata se deshace en elogios hacia la selección española y en especial, hacia el que ha sido su compañero en la medular en el Barça, Andrés Iniesta.

También se acordó de su compañero Leo Messi, con el que se vio las caras en la fase de grupos donde Croacia pasó por encima de la selección argentina: "Quiero a Leo en mi equipo, siempre. Es, con diferencia, el mejor del mundo. Pero no es lo mismo jugar en una selección que en el club, nos pasa a todos. Además, para cualquier selección enfrentar a Argentina y a Leo es una motivación especial. Preparamos ese partido de manera muy especifica para que él no estuviera cómodo", apuntó.

Un problema inesperado

Rakitić se estaba preparando para el Mundial cuando en un análisis le detectaron intolerancia al gluten. Es decir, los médicos se dieron cuenta de que el jugador era celíaco a pocos días de comenzar el torneo: "Tuve un poco de suerte. En un análisis me salió que era celíaco, que no podía comer con gluten. Me pasaba muchas veces que después de los partidos me sentía bastante mal, inflado. Y no me recuperaba tan bien. Cambié completamente toda mi alimentación. En casa solo agua, nada de Coca-cola. También he empezado a trabajar con gente y entre todo eso me ha ayudado muchísimo", respondió.