Mula: "Estoy bastante ilusionado y con ganas de hacerlo bien"

El canterano Álex Mula ha comparecido en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de hoy jueves en el estadio La Rosaleda. Ha tratado diversos temas, entre ellos ha transmitido la dureza que tiene una categoría como Segunda División: “El vestuario ya sabe que la Segunda es muy dura. No hace falta que yo les diga que una categoría no tiene nada que ver con la otra. El vestuario está concentrado y sabe que el ascenso no va a ser nada fácil. La Segunda es una categoría muy igualada y nadie piensa que esto vaya a ser un camino de rosas”.

También ha hablado sobre su paso por el Tenerife durante seis meses, el cual le ha servido para mejorar y tener minutos: “Estoy bastante ilusionado y con ganas de hacerlo bien. La cesión ha sido muy positiva, yo necesitaba jugar y allí he tenido minutos y han confiando en mí para jugar muchos partidos que eran importantes. Además me han salido las cosas bien y me ha servido para coger experiencia, que es algo muy importante hoy en día”.

“El mister nos quiere en forma y ha metido mucha carga, no paramos de trabajar y de entrenar a tope. Estamos haciéndolo lo mejor posible para llegar con las pilas puestas al primer partido. Muñiz lo ha dejado muy claro, va jugar el que se lo gane. Lleve diez años en Primera o sea novato, el que entrene jugará y eso se agradece mucho por parte del entrenador", comentó sobre Muñiz y sus dobles sesiones de entrenamiento durante esta semana.

Mula también repitió unas palabras que dijo Muñiz, avisando de que los jugadores no tendrán que creerse más que nadie jugando en la categoría de plata, dando un mensaje de humildad: “Nos ha dicho que no tenemos que creernos más que nadie. Que no somos ni mejores ni peores y que en Segunda tenemos que bajar al barro. Tenemos que ser muy humildes y competir mucho. Con el escudo no vamos a ganar nada”.

Para finalizar, Mula habló sobre el primer partido que disputará el Málaga en pretemporada el próximo lunes, contra el Nottingham Forest: “Para nosotros es un entrenamiento, no queremos tomárnoslo como un partido. Si podemos sacar un resultado positivos mejor, pero nos lo tomamos así con tranquilidad”