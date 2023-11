Samu Castillejo: "Mi sueño es volver a jugar en el Málaga"

El futbolista malagueño, actualmente en el Sassuolo de la Serie A, afirma: "Mi única meta, la ilusión que tengo desde que me fui es volver al Málaga. Porque es mi club, porque es mi gente, porque no lo llegué a disfrutar tanto como me hubiera gustado. No pude disfrutar de mi gente, no pude disfrutar de mi estado. Es una meta que tengo. No diría a largo plazo, porque no quiero ir allí a que la gente diga: 'Ha venido a retirarse'. Quiero ir a ayudar a mi equipo, me da igual la categoría en la que esté, a poder disfrutar de mi gente, de mi estadio, y es la meta más próxima que tengo" declaraba Samu Castillejo en la entrevista concedida a Relevo.

Además, el futbolista sigue el día a día del Málaga CF en la 1 RFEF: "Sigo todos los partidos. Estoy pendiente de que hemos arrancado muy bien en lo que es una categoría muy difícil, que va a ser un año muy largo, pero bueno, siempre estoy ahí. Además, amigos míos están siempre en el estadio. Intentamos cuando nos juntamos ver el partido. Es como 'del primer amor nunca te olvidas'. Ése es mi amor. Entonces lo sigo y lo seguiré siempre. Da igual en la categoría en la que esté", comentó.

En la entrevista, se hace un repaso a toda su trayectoria y los equipos que ha estado (Málaga, Villarreal, Milan, Valencia y ahora Sassuolo), el futbolista malagueño también se abre para contar como en sus inicios, el Atlético de Madrid quiso adelantarse al Málaga para ficharle cuando tenía tan solo 11 años: "Después de estar tres días en una residencia le dije a mi madre: 'Esto creo que no es para mí'. Porque estaba lejos de mis amigos, de mi familia... Fui a jugar dos torneos con ellos y me lesioné, me rompí el codo y me tuve que operar siendo un niño. Fue una experiencia para darme cuenta de que aún no estaba preparado para salir de casa. Luego recibí la llamada del Málaga. Al final, como un niño que se cría en Málaga, con tus amigos, la ilusión más grande era poder jugar en el club de tu tierra", finalizaba diciendo Samu Castillejo, dejando ver como su vuelta al Málaga está más cerca.