Odriozola: "Triunfar en el Madrid sería un sueño"

Álvaro Odriozola ya ha posado con el blanco madridista tras ser presentado en el Santiago Bernabéu. El jugador vasco ha acaparado todos los focos en uno de los días más importantes de su carrera como futbolista. Acompañado de Florentino Pérez en todo momento, ha atendido a los medios de comunicación y pisado el césped de Chamartín con la elástica merengue.

Durante toda la mañana ha portado una sonrisa, mostrando el "honor" que significa para él poder defender los colores del Real Madrid. En sus primeras palabras ha querido "agradecer la confianza del club", recalcando que se trata de "un día que no olvidará jamás".

"El último año y medio ha sido un guion de película"

"El último año y medio ha sido un guion de película. También he disputado un Mundial con la selección española, y por si faltara algo, el destino ha decidido que vistiera la camiseta del mejor club del mundo, la del Real Madrid".

En sala de prensa, tras pisar el tapiz del Santiago Bernabéu, comenzó la lluvia de preguntas. Para empezar, se mostró muy ilusionado por el gran paso: "Cumplo un sueño y no puedo estar más feliz de haber fichado por el club más grande del mundo y de la historia, es algo indescriptible. Muy contento de poder estar aquí. Desde la exigencia, disfrutar de cada mometo, de cada vivencia.

“Cuando uno viene al Madrid se enfrenta a la mayor de las competencias. Carvajal es uno de mis ídolos, uno de los referentes en los que me he fijado a la hora de jugar. Toda competencia es buena. Desde luego que no me da miedo ningún reto. Vengo a triunfar y pelear el puesto”, aseveró tras ser preguntado por la competencia en el lateral derecho.

"Lopetegui es un gran entrenador"

Volverá a compartir vestuario con Julen Lopetegui tras coincidir en la selección, al cual ha reconocido tener mucho aprecio: “Ha tenido mucha importancia, le estoy eternamente agradecido por darme la oportunidad de disputar un Mundial. Es un gran entrenador. He estado esta mañana con él, me ha transmitido mucha confianza”.

La decisión de elegir el Madrid fue fácil. Como había comentado horas antes Florentino Pérez, el joven futbolista fue pretendido por clubes de gran nivel: “Es el más grande del mundo y de la historia. No se le puede decir que no. Me considero una persona muy ambiciosa, el mayor reto para un futbolista es triunfar en el Real Madrid. Todo ello desde el trabajo, sacrificio y humildad.

La pretemporada ha echado a rodar y Odriozola ya ha comenzado a entrenar junto a sus compañeros como bien ha admitido en sala de prensa. A día de hoy trata de amoldarse a la “ciudad y al equipo”, lo cual ha significado un adelanto de sus vacaciones.

Acerca de sus objetivos como blanco, supo mantener la compostura y se mostró sincero a la hora de recitar las palabras: “Ser uno mimo, trabajar día a día, que el tren solo pasa una vez y hay que cogerlo sí o sí. Centrarse en lo que es fútbol, entrenar cada día como si fuese el último y dar el cien por cien a base de trabajo, sacrificio y humildad”, concluyó.