Así será la gira americana del Real Madrid para afrontar la International Champions Cup

Después de la tormenta siempre llega la calma. Tras unas semanas plagadas de 'ciclones' que azotaban la capital de España, el Real Madrid inicia ya su segunda semana de pretemporada con la vista puesta en la International Champions Cup. El torneo que se disputa en Estados Unidos cada verano y que acoge a prácticamente los mejores equipos del planeta. Real Madrid, Bayern de Múnich, Manchester City, PSG, Liverpool, Juventus, Barcelona o Manchester United son algunos de los muchos clubes que lucharán por el trofeo. Precisamente con los 'red-devils' se enfrentará el Madrid de Lopetegui en su debut. Será en el Hard Rock Stadium de Miami, el primer día de agosto, a partir de las 02:00 de la madrugada.

Vinicius Júnior podría debutar ante el United

Ambos clubes volverán a verse las caras casi un año después de la final de la Supercopa de Europa. Los blancos guardan un buen recuerdo de su último choque con los ingleses, ya que vencieron por dos goles a uno, pero el panorama actual es distinto. Muchos jugadores aún se encuentran de vacaciones por el Mundial y otros directamente nunca volverán. Y lo más importante, este partido no es ni mucho menos comparable al que se disputó en Macedonia. Tanto por exigencia como por lo que hay en juego. Una vez solventada la primera puesta en escena, los pupilos de Lopetegui se enfrentarán ante un equipo del que se ha venido hablando mucho en las últimas semanas. Dónde todo el morbo estaría garantizado de no ser porque Cristiano Ronaldo se encuentra de vacaciones y no podrá jugar con la Juventus de Turín este partido. Será el próximo 5 de agosto en el FedExField Landover de Maryland, que cuenta con una capacidad para más de 82.000 personas, a las 00:00 horas.

Para finalizar la gira americana, el Real Madrid tendrá que hacer lo propio ante la Roma. Un equipo que esta temporada ha demostrado haber dado un salto de calidad y del que se espera aún más en la próxima. Monchi está haciendo caja y realizando nuevas incorporaciones como la de Justin Kluivert, Javier Pastore o el prometedor central Ante Coric. Ambos clubes se enfrentarán el próximo 8 de agosto a las 02:00 de la madrugada en New Jersey. El estadio será el MetLife de East Rutherford, el de los New York Giants y los New York Jets, que atesora una capacidad de 82.500 personas. Justo una semana más tarde, ya finalizada la International Champions Cup, los blancos disputarán el primer título oficial de la temporada ante el Atlético de Madrid. Pero esa ya es otra historia.