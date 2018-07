Entrevista. Jacobo Montes: "Nos gustaría ver un Coruxo dominante"

Google Plus

Nuevos tiempos en Vigo de la mano de Jacobo Montes. Ya comienza a rodar y ponerse a 'tono' un Coruxo FC joven y con hambre que buscará hacer un buen papel en un grupo I cada año más complicado. Con el fin de evitar los problemas acontecidos el pasado mayo, afrontan una campaña ilusionante que arrancará a finales del próximo mes de agosto.

Con el anuncio del tándem Jacobo-Marcos Montes como inquilinos del banquillo verde, se gana en trabajo e ilusión por crecer. Precisamente con la 'cabeza visible' de este proyecto hemos querido analizar su trayectoria y lo que está por venir en VAVEL en forma de entrevista.

P: ¿Qué recuerdo tiene de su etapa al frente del CD Choco?

R: Fueron cuatro años maravillosos. Recuerdo cuando firmé en Redondela que la gente me decía 'Nadie es profeta en su tierra'. Nos juntamos un buen grupo de gente, un buen cuerpo técnico y conseguí ser profeta en mi tierra. Guardo muy buenos recuerdos ya que en esencia fue lo que me dio a conocer en este mundo.

P: Eliminatoria frente a la UD Extremadura desde su punto de vista

R: Guardo amor y odio. Amor por el recuerdo de la disputa para un pueblo como Redondela y odio porque el entrenador se equivocó en el primer partido, quisimos hacer cosas que el encuentro no requería. La eliminatoria me sirvió para aprender.

P: Aventura al frente del Alondras CF

R: El primer año lo pasé mal. Vas con todas las ilusiones y el proyecto tardaba en arrancar. A pesar de ello, la directiva confió en mí y decidí continuar un año más.

Al segundo año los jugadores no creían lo que entrenábamos; hablé con el presidente y le dije que no debía continuar. Intenté hacer un 'copia - pega' de Redondela y esto no va así. El entrenador debe adaptarse a los jugadores que tiene.

P: Playout frente al Mérida AD

R: Lo afrontas con responsabilidad, profesionalidad y mucha tensión. En esa semana perdí 5 kg. Te lleva a vivir todo muy deprisa pero por suerte eliminamos al Mérida.

P: El nuevo Coruxo FC

R: Estoy contento con lo que llegó. Jugadores con mucho margen de mejora y unidos al poso que nos dan los veteranos intentaremos modelarlo. Nos gustaría ver un Coruxo dominante pero eso lo marcará el rival, la capacidad de evolución y el perfil de los jugadores.

P: El Grupo I

R: Una confección de grupo complicada. Los madrileños la temporada pasada quedaron los 7 entre los 11 primeros; en Castilla y León Cultural Leonesa que viene de descender, la Ponferradina, Guijuelo, los Salmantinos...y competitivadad de los gallegos. Luego una interrogante grande de los filiales.

