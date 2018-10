Guía VAVEL Málaga 2018-2019: juventud y experiencia para el asalto al ascenso

El Málaga CF arrancó la pretemporada de cara a confeccionar un equipo que le permita lograr a final de temporada el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Para ello, el técnico Juan Ramón López Muñiz junto al director deportivo José Luis Pérez Caminero han planificado la plantilla teniendo en cuenta el mercado y el inicio de la pretemporada, donde el stage en Estepona ha sido el punto de inflexión para que el entrenador tomase las decisiones oportunas sobre los jugadores con los que no se cuenta y aquellos que se desea incorporar.

Una vez finalizados los partidos amistosos de pretemporada, la plantilla (dorsales y jugadores) ha quedado confeccionado de la siguiente manera:

PORTERÍA

1. Munir

www.malagacf.com

Jugador internacional absoluto con Marruecos fichado esta temporada, que participó recientemente en el Mundial de Rusia 2018 junto al malaguista En-Nesyri y que jugó como titular, coincidiendo en el mismo grupo que la selección española. Jugó las últimas cuatro temporadas en el CD Numancia tras su destacado paso por la UD Melilla en el grupo IV de Segunda División B y, tras finalizar contrato con el equipo soriano, ficha por el Málaga CF. Destaca por su juego aéreo gracias a su 1,90 metros de estatura.

13. Andrés Prieto

LaLiga

Jugador alicantino que debutó en la liga profesional a través del Real Madrid Castilla en Segunda División. Llegó libre la temporada pasada tras finalizar contrato con el RCD ESpanyol donde jugó las últimas tres temporadas. Teóricamente es el portero suplente de la plantilla y, en el caso de que el equipo malacitano incorporase a otro portero en el mercado que finaliza a finales de agosto, podría ser traspasado a otro equipo.

Cenk Gönen

www.malagacf.com

Jugador turco que fue fichado la pasada temporada tras la producirse la venta de Kameni. Ha desarrollado su carrera profesional en el fútbol turco, y jugó las dos últimas temporadas en el Galatasaray antes de venir al equipo blanquiazul, siendo campeón de la Supercopa y de la Copa en Turquía con su equipo. No ha contado con la confianza de los entrenadores (Michel, José González y Muñiz), y actualmente el club busca realizar un traspaso del jugador a otro equipo.

DEFENSA

3. Diego González

www.malagacf.com

Jugador gaditano que ocupa el puesto de defensa central. Fue fichado por el Málaga CF tras su paso por el filial del Sevilla B y disputó la pasada temporada dieciocho partidos en Primera División. Fue subcampeón con la selección española sub-21. Destaca por su contundencia en el cruce y por el juego aéreo. El actual entrenador cuenta con él para el proyecto deportivo.

4. Luis Hernández

www.malagacf.com

Jugador madrileño que fichó por el Leicester de la Premier League después de destacar en la Liga Española con el Sporting de Gijón, donde estuvo cuatro temporadas. Sin embargo, tras fichar por el equipo inglés, no jugó muchos partidos, y en el mercado invernal de la temporada 2017/2018 fichó por el Málaga CF. Desde entonces ha jugado prácticamente todos los partidos con el equipo. A pesar de que la pasada temporada fue irregular, actualmente el jugador se encuentra comprometido para devolver al equipo a la máxima categoría. Se caracteriza por su velocidad y la habilidad en la salida del balón; destaca igualmente en la faceta ofensiva por los largos saques de banda que realiza hacia el área del equipo rival y que genera el mismo peligro que puede existir ante un saque de una falta.

18. Rosales

www.malagacf.com

El jugador venezolano ocupa el lateral derecho, y llegó al club blanquiazul hace cuatro temporadas del Twente holandés. Se caracteriza por su físico y largo recorrido, además de efectuar buenas asistencias gracias a los centros al área que efectúa. Sin embargo, la temporada pasada realizó un juego muy irregular, y fue muy criticado por el bajo rendimiento ofrecido. En la actualidad, ha solicitado al club que le faciliten su salida para poder jugar en un club de superior categoría, y el actual entrenador ha decidido apartarlo de la primera plantilla tras notar una falta de actitud en los entrenamientos, por lo que ahora se encuentra entrenando junto a los descartados.

15. Ricca

www.malagacf.com

El jugador uruguayo ocupa el lateral izquierdo y fue fichado por el equipo blanquiazul en el mercado invernal de la temporada 2015/2016 tras la venta de Angeleri a San Lorenzo. Se trata de un jugador internacional con las categorías inferiores de la selección uruguaya, con proyección de futuro y por ello se trata de una de las apuesta del club. Entre sus principales virtudes destaca por su rapidez, solidez defensiva y constancia. Con el ex entrenador Michel fue una de las piezas destacadas en defensa, al igual que Juande Ramos igualmente apostó por el futbolista.

7. Juan Carlos (Juankar)

www.malagacf.com

El jugador madrileño llegó al club en forma de cesión a través del Sporting de Braga, pero en la temporada 2017/2018 fichó en propiedad con el trueque Horta-Juankar por cuatro temporadas. Se trata de un jugador polivalente, donde destaca por la banda izquierda gracias a su gran velocidad, y puede jugar como lateral, extremo o incluso como volante ofensivo, por lo que tiene clara proyección al ataque. Como aspecto negativo cabe destacar que se trata de un jugador que ha tenido muchas lesiones, como fue la rotura de ligamentos de su rodilla derecha que tuvo la temporada pasada y que le hizo perderse prácticamente toda la temporada. Es un jugador, no obstante, muy querido por la afición malaguista y comprometido con el club.

23. Miguel Torres

www.malagacf.com

Jugador madrileño que vino en el año 2014 del Olympiacos y destaca por su gran polivalencia sobre el terreno de juego a nivel defensivo, tanto de lateral en cualquiera de sus costados, como incluso de central. Ha estado castigado últimamente por diversas lesiones, y aunque no ha sido titular indiscutible, siempre ha respondido a lo que ha requerido el entrenador. Aunque la pasada temporada, siendo entrenador Michel, fue renovado hasta la temporada 2019/2020, actualmente para Muñiz no cuenta en el proyecto deportivo y espera ser traspasado antes del cierre del mercado.

5. Pau Torres

www.malagacf.com

El jugador castellonense ha sido fichado esta temporada en calidad de cedido sin opción de compra tras acuerdo con el Villarreal CF. Jugador que ha destacado en el filial del submarino amarillo, donde debutó en el primer equipo con apenas 19 años. El defensa central destaca por su fortaleza en el juego aéreo y por su salida del balón desde la línea defensiva, actualmente cuenta con 21 años y mide 1,91 cm. El cuerpo técnico, con su incorporación, espera hacer olvidar a Ignasi Miquel.

CENTROCAMPISTA

8. Adrián

www.malagacf.com

El centrocampista madrileño fue fichado la pasada temporada tras finalizar contrato con el Eibar por tres temporadas más una opcional. Jugador experimentado en la liga española tras jugar más de 240 partidos, la mayoría de ellos en Primera División. Tras esperarse mucho de él por parte del club y afición, la pasada temporada rindió a un nivel inferior al esperado. Destaca por su polivalencia, esto es, pudiendo jugar en posiciones de interior, mediocentro o de enganche ofensivo. A priori se intuía que el jugador esta temporada abandonaría el club para seguir jugando en la máxima categoría, pero el entrenador lo considera vital para lograr esta temporada el ascenso.

10. Juanpi

www.malagacf.com

Jugador venezolano producto de la cantera, con enorme proyección de futuro. Era considerado uno de los jugadores líderes de la plantilla al ser incorporado al primer equipo. Es un zurdo con llegada a gol, muy técnico y con gran capacidad para efectuar pases entre líneas en el enganche ofensivo o bien desde la banda. Es internacional absoluto con su selección. No obstante, desde su operación de pubalgia en abril del 2017, el jugador no ha alcanzado el rendimiento que llegó a ofrecer en el pasado. Actualmente, debido a su rendimiento y a que el descenso del club a Segunda División no le ha implicado una reducción en su ficha, el club busca actualmente una salida para el jugador que beneficie a ambas partes. Con ello, se liberaría masa salarial.

14. Recio

www.malagacf.com

Fue la temporada pasada el capitán del equipo, aunque esta temporada no ha sido designado como tal. Pudo faltarle galones en el vestuario con la difícil situación deportiva que se vivió en el descenso de categoría, aunque nunca se ha dudado de su profesionalidad y de su "malaguismo en las venas". Procedente de la cantera malaguista, estuvo cedido en el Granada CF durante dos temporadas (2012/2014). Gracias a esta cesión, el jugador adquirió experiencia y posee una gran capacidad de sacrificio en el mediocentro, queriendo abarcar a veces demasiadas zonas del terreno de juego. Acumula más de 150 partidos en la liga española. Destaca por su trabajo incansable, golpeo del balón a balón parado y su lucha en todos los aspectos. Existían dudas sobre su continuidad en el proyecto deportivo de esta temporada, pero Muñiz declaró que contaba con el jugador, considerándolo pilar fundamental.

16. Iturra

www.malagacf.com

El jugador chileno ya estuvo en la temporada 2012/2013, el año de la Champions League. Sin embargo, después se marchó al Granada CF y la temporada pasada, en el mercado invernal, recaló nuevamente en el equipo blanquiazul tras su paso por el Club Necaxa de la liga mexicana. Conoce la liga española, y se trata de un mediocentro defensivo: gran recuperador del balón, alta resistencia e igualmente puede apoyar a la zona ofensiva por su velocidad, por lo que destaca por su polivalencia en el juego. A pesar de contar con 34 años, su madurez e implicación convencen al entrenador asturiano para que cuente esta temporada en el proyecto.

23. Mula

www.malagacf.com

Jugador producto de la cantera malaguista que llegó en el año 2010. Destacó en el juvenil y filial del equipo malaguista y la temporada anterior, aún contando para Michel en las primeras jornadas de liga como titular tras una gran pretemporada, fue cedido en el mercado invernal al CD Tenerife donde demostró sus capacidades como jugador e hizo soñar a los tinerfeños con al ascenso a Primera División, donde además logró cuatro goles. A pesar de ser diestro, puede jugar por ambas bandas y podría desempeñar su juego como extremo o interior. Con buena técnica en la conducción del balón y que se adapta a las necesidades de cada partido. En pretemporada está destacando y sabiendo interpretar perfectamente las exigencias del entrenador.

25. Lacen

www.malagacf.com

Jugador franco argelino que fichó la pasada temporada en el mercado invernal tras rescindir contrato con el Getafe, y que renovó su contrato de forma automática con el club blanquiazul tras disputar un número de partidos determinado Es un centrocampista defensivo experimentado donde ha jugado más de 350 partidos en diversas competiciones españolas, además de ser internacional absoluto con Argelia disputando los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Aunque inicialmente se trataba de un jugador que no contaba para Muñiz, parece que definitivamente el entrenador asturiano ha quedado contento con su rendimiento, ya que incluso en algunos partidos amistosos ha ejercido como capitán del equipo blanquiazul.

17. Ontiveros

www.malagacf.com

Jugador perteneciente a la cantera malaguista desde el año 2010, destaca por su enorme potencial en ataque desde la banda izquierda: veloz, atrevido, técnico y desequilibrante en el regate. No obstante, la pasada temporada debido a su irregularidad en el juego e incluso a su falta de actitud en el equipo, fue cedido en el mercado invernal al Real Valladolid, equipo que consiguió el ascenso a la máxima categoría. Esta pretemporada, sin embargo, Muñiz está recuperando la gran versión del marbellí, y si al principio estaba descartada su continuidad, los hechos han convencido al club para que nuevamente se cuente con este magnífico jugador.

6. Boulahroud

www.malagacf.com

El jugador marroquí es el primer fichaje del Málaga CF esta temporada. Se trata de un jugador con 25 años que procede del FUS de Rabat, equipo donde su segundo entrenador es el exmalaguista Nabil Baha. Este mismo recomendó al club blanquiazul poder contar con los servicios del marroquí. El perfil del jugador es de mediocentro defensivo, destacando por la salida del balón, aunque también puede desempeñar funciones como mediapunta. No obstante, deberá adaptarse a una liga tan exigente como es la española. Aunque a principios de año fue convocado por su selección, finalmente no acudió al Mundial celebrado recientemente.

20.Haksabanovic

www.malagacf.com

Jugador nacido en Suecia que ha sido fichado esta temporada por el club en forma de cesión y sin opción de compra con el West Ham, equipo que actualmente entrena Manuel Pellegrini y cuyo director deportivo es Husillos. Tiene 19 años recién cumplidos y una excelente proyección, pero debido a la falta de minutos que puede tener en el equipo inglés, ha sido recomendado por los técnicos para que salga como cedido y tenga mayor experiencia, considerando que la segunda división española era lo idóneo para crecer como futbolista. Se trata de un jugador que puede jugar por ambas bandas, aún siendo diestro, y destaca por ser rápido y habilidoso.

21. N'Diaye

www.malagacf.com

Fichaje estrella realizado por el equipo blanquiazul en forma de cesión por el Villarreal CF por una temporada, y con una opción de compra aunque no han trascendido los detalles del mismo. Gran expectación tanto por su fichaje como en su gestión, que ha sido muy dificultosa. Su presentación como jugador del Málaga CF se realizó en el centro histórico de la capital. La temporada pasada jugó igualmente como cedido en el Wolverhampton, con el que logró el ascenso a la Premier League, participando en treinta y tres partidos de liga, anotando tres goles. Disputó recientemente el Mundial con Senegal. Mide 1,87 m este pivote defensivo que aportará potencia y fortaleza en la línea medular, así como su polivalencia.

DELANTEROS

26. En-Nesyri

www.malagacf.com

Jugador de 21 años, marroquí, que ascendió al primer equipo proveniente del filial. Participó recientemente en el Mundial con su país donde anotó un excelente gol de cabeza a la selección española de fútbol. Se trata de un delantero zurdo que destaca por su excelente velocidad al contraataque y gran potencial, aunque la temporada anterior no destacase en demasía en el equipo, sí ofreció garra y lucha en la parte ofensiva. Puede ser traspasado a un equipo de Primera División antes de finalizar el mercado, y por ello el club ha decidido realizar otros fichajes.

11. Renato Santos

www.malagacf.com

El jugador portugués ha sido el segundo fichaje esta temporada procedente del Boavista, donde ha desarrollado toda su carrera profesional, por lo que deberá demostrar su valía en la liga española. Firma por tres temporadas. Tiene 26 años, destaca por su fortaleza y juega como extremo derecho o mediapunta ofensivo, con buena zancada y buen disparo.

19. Héctor

www.malagacf.com

El jugador canario ha sido fichado esta temporada como cedido por parte del At.Madrid. Se trata de una apuesta personal de Caminero que viene para reforzar la línea ofensiva del equipo tras la salida de Michael Santos y posiblemente En-Nesyri. Tiene experiencia en partidos jugados en la categoría de plata al jugar como cedido en Elche y Albacete. Mide 1,80 cm y juega como delantero centro. Anotó veinte goles con el Albacete hace dos temporadas, y fue clave para el ascenso a Segunda División, no obstante ahora tendrá que demostrar en el equipo blanquiazul que no ha perdido ese olfato goleador que demostró.

9. Gustavo Blanco

www.malagacf.com

Jugador argentino fichado esta temporada en forma de cesión por parte del Shakhtar Donetsk. Es un jugador de 1,90 m, del gusto de Muñiz, que va muy bien por arriba, rematador, le gusta igualmente jugar con los pies y trabajador para el equipo, según declaraciones que efectuó en su presentación. Tendrá que adaptarse a sus compañeros y lograr las máximas dianas posibles.

Por otra parte, en la pretemporada han intervenido jugadores del filial tales como Iván Rodríguez, Juan Cruz, Harper, Abqar o Hicham. En algunos casos el rendimiento ha sido excelente y seguro que el entrenador habrá tomado buena nota de ellos para ver si alguno se queda definitivamente como componente de la primera plantilla.

Como resumen final, el Málaga CF ha traído jugadores jóvenes, cedidos por otros clubes con ganas de demostrar su valía, así como otros contrastados como N'Diaye, que le puedan dar la calidad suficiente al equipo para poder lograr el ascenso por la vía rápida, solo una temporada después de producirse el descenso a la categoría de plata. Durante esta pretemporada, el equipo ha mostrado una robustez defensiva digna de mención, así como efectuar una presión intensa al contrario en el mediocentro para no dejar circular el balón, ha adquirido en este sentido el sello de Juan Ramón López Muñiz. No obstante, el equipo debe generar mucho más peligro en la zona ofensiva de lo que ha demostrado hasta ahora, y para ello necesitará un delantero que tenga un gran olfato goleador para que el equipo pueda presentarse como serio candidato al ascenso de categoría.