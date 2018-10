Rey de reyes: La Supercopa ya espera a Real Madrid y Atlético en Estonia

Europa y el Real Madrid. Real Madrid y Europa. Cuántas veces habrá navegado el conjunto blanco por el viejo continente. Por cuántas tempestades y tardes de gloria habrá pasado el equipo de las trece Copas de Europa. Este miércoles, a casi cuatro mil kilómetros de distancia del Santiago Bernabéu, el conjunto comandado por Julen Lopetegui tiene una nueva cita. Y no es una cualquiera. Le espera en Estonia, para disputar la Supercopa de Europa, un viejo conocido. Un equipo con el que comparte ciudad, pero nada más. Una rivalidad histórica que se acrecentará con otro nuevo enfrentamiento entre ambos, que por supuesto, no es el primero ni será el último.

El estadio cuenta con una capacidad para 13.000 personas

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone tratará de escribir un capítulo oscuro en las páginas de los libros de historia del Real Madrid por Europa. Hace poco menos de tres meses la corona se la volvía a colocar el de siempre. Fue en Kiev, disputando la final de Champions ante el Liverpool, dónde el Real confirmaba por tercera vez consecutiva su dominio incontestable en Europa. Pero en esto del fútbol, no te da tiempo a festejar un título cuando ya tienes que disputar otro. Y ya no es solo disputar, sino defender. Porque la entidad de Chamartín tiene en sus manos revalidar por tercera vez consecutiva la Supercopa de Europa. Sin embargo, es una tarea que no será nada fácil y más teniendo en cuenta el rival, que siempre pone las cosas complicadas a su vecino. Y ya no solo a sus vecinos. El Olympique de Marsella, que perdió la final de la Europa League ante los rojiblancos, puede dar fe de ello.

Teniendo en cuenta los números podemos sacar conclusiones. El balance del Real Madrid en 22 partidos europeos contra clubes españoles es positivo. Doce victorias, seis empates y cuatro derrotas. No hay más. Sin embargo, hay un equipo que terminó con seis años invicto del Madrid en Europa contra clubes de LaLiga. Fue, precisamente, el Atlético de Madrid el año pasado. En la vuelta de semifinales de Champions League en el Calderón. Los rojiblancos vencieron por dos goles a uno, pero no fue suficiente para darle la vuelta al tres a cero del Bernabéu. Y, como este deporte es caprichoso, siempre da la posibilidad de encontrarse con una segunda oportunidad. El Atleti la tendrá este miércoles, pero el destino nadie sabe el final que aguarda. Puede ser la tercera consecutiva del Real Madrid, o la venganza que se sirve en plato frío del Atlético y que chafaría el debut de Lopetegui en partido oficial. El reloj ya marca la cuenta atrás.