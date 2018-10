Guía Barakaldo CF 2018-2019: objetivo play-offs

El Barakaldo CF empieza una nueva temporada con la ilusión del ascenso. Los fabriles, después de una temporada un tanto amarga, deben de recuperar el buen juego que les permita ascender a la categoría de plata del fútbol español.

Una campaña sin emoción

La pasada temporada no fue especialmente satisfactoria para los hombres de Aitor Larrazabal. Los gualdinegros, habituales en Segunda B, eran candidatos serios a los puestos de play-off, aunque los resultados no fueron los esperados. Un total de 63 puntos colocaron al Barakaldo en la sexta posición, a diez puntos de los puestos privilegiados.

Gran culpa de ello la tuvieron los empates cosechados durante toda la fase regular. En las 38 jornadas disputadas, los hombre de Larrazabal consiguieron un total de 15 empates. Es cierto que el juego de los gualdinegros no ha sido especialmente malo, aunque no sumar de tres en tres ha pasado factura.

Otro de los factores negativos del conjunto fabril, han sido los pocos puntos conseguidos fuera de casa. De los 63 puntos conseguidos, únicamente 20 de ellos han sido fuera de casa. Sus rivales directos fueron bastante más efectivos en este aspecto, como el Mirandés (34 puntos) o el Sporting B (31 puntos).

Diferentes jugadores, mismos objetivos

Este mercados de fichajes ha sido bastante movido para los vascos. Hasta el momento, un total de 29 movimientos en las oficinas del equipo. Un total de 14 altas y 15 bajas. Entre los jugadores que han abandonado el equipo, sobresalen nombres como: Alberto Oca, Ito, Jurgui Oteo y Sergio Buenacasa.

No obstante, el equipo se ha reforzado bastante bien, incorporando un total de 14 nuevos jugadores, la mayoría de ellos con gran experiencia en la categoría de bronce del fútbol español. "Queremos formar un grupo serio, unido y que trabaje en armonía. El objetivo es hacer un equipo sólido. Vamos a ir todos a una con la idea de juego que nos transmite Larrazabal. Cada uno va a dar el máximo para sacar adelante los partidos" declaró el lateral Xabi Galán en cuanto a la solidez de la plantilla.

Lasesarre, un fortín inexpugnable

Las aspiraciones del Barakaldo se deben de basar en los buenos resultados cuando juegan en Lasesarre. Los fabriles, invictos en casa, deben de mantener las buenas actuaciones que les caracteriza cuando juegan de locales. Repasando las estadísticas de la pasada campaña, sorprende que en 19 partidos nadie haya conseguido ganar en su casa, consiguiendo un total de 12 victorias y siete empates.

Una pretemporada con sobresaltos

El Barakaldo CF ha disputado un total de cinco amistosos en pretemporada. El balance, contando con la goleada recibida de manos del Athletic, ha sido bastante mediocre. Dos derrotas, dos empates y una sola victoria han sido los resultados cosechados. Bien es cierto que los rivales a los que los fabriles se han enfrentado son claros aspirantes a hacerse con el ascenso. Entre otros: Bilbao Athletic, Racing o Real Sociedad B.

Aun así, las sensaciones dentro del equipo son bastante positivas. Los de Aitor Larrazabal mantienen la ilusión de lograr clasificarse all play-off, aunque el juego desplegado estos últimos partidos no haya sido nada vistoso. El propio entrenador ha restado importancia a los malos resultados de la pretemporada. "Mucha carga de trabajo principalmente, es en lo que más me fijo. Los resultados en estas fechas para mí no son lo importante, aunque siempre es bonito ganar" señaló el técnico.

Expectativas

Si bien es cierto que el Barakaldo compite con equipos económicamente muy superiores, las expectativas para la próxima campaña son realmente interesantes. Después de un sexto puesto la pasada temporada, los de Larrazabal aspiran a mejorar ese puesto, incluso a clasificarse a los play-offs. No obstante, los aspirantes a los puesto privilegiados son muchos. Bilbao Athletic, Racing, Logroñés o Sporting B son solo algunos de los equipo que lucharán por dichos puestos.

Son muchos los alicientes para soñar con el ascenso, pero la temporada es muy larga. El Barakaldo se estrenará en liga el próximo sábado, a las 19 horas, frente al recientemente ascendido Oviedo B. El primer partido que puede permitir a los fabriles soñar una gran campaña.