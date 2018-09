El Málaga CF se abona al sufrimiento

Y la racha empieza a ser importante para el equipo costasoleño. El equipo logró ganar por la mínima ante el CD Tenerife en un partido donde fue capaz de ofrecer el mejor juego de la temporada en la primera parte y sufrir en la segunda parte para poder defender el resultado favorable. Con ello, consigue su cuarta victoria consecutiva de la temporada y se convierte en un líder sólido en Segunda División.

Los instantes antes del partido parecía no ser positivo para los locales, no en vano sobre el Estadio de La Rosaleda caía una lluvia intensa que podía provocar que el terreno de juego no estuviese en las mejores condiciones para el juego del equipo malaguista. En el calentamiento de los jugadores el centrocampista Renato Santos sentiría molestias en el cuádriceps derecho. En concreto, mientras realizaba carrera continua no sentía dolencia pero a la hora de golpear el balón no se encontraba cómodo. Por ello, el jugador decidió comunicar esto y el marbellí Ontiveros le sustituyó desde el inicio. Gran gesto de sinceridad y compañerismo hacia el equipo, tal y como reconocería Muñiz en rueda de prensa a la finalización del partido.

Ontiveros: juego para enmarcar

El partido comenzó y desde los primeros minutos se iba a mostrar un claro dominio del equipo local, que desarrolló un juego con varias virtudes: buen posicionamiento del equipo, movilidad del esférico, desmarques de jugadores, creación de acciones de peligro desde las bandas, presión, intensidad, etc... de tal forma que el equipo visitante se encontraba descolocado, fuera del partido y aguantando como podía el vendaval del equipo local. El juego propuesto por el equipo de Muñiz era interesante, y se debía aprovechar este momento. Cifu, Ontiveros y Harper hacían un ejercicio magistral de juego, con internadas y peligro en la zona ofensiva del terreno de juego . Lanzamientos desde la frontal del área o remates de cabeza, junto al descaro ofrecido en ataque de forma insistente de Ontiveros hacía presagiar que el gol debía llegar más temprano que tarde. Y en el minuto 35 el marbellí Ontiveros efectuó una brutal asistencia a Leschuk que, con un tiro cruzado, consiguió el 1-0 en el marcador que fue muy celebrado por la afición malaguista.

El marbellí ofrecía un recital de juego durante la primera parte, recordando que fue de la partida debido a la lesión de Renato Santos. La primera parte finalizó mandado los locales tanto en el campo como en el resultado de forma justa.

Sufrimiento

La segunda parte comenzó de forma muy distinta, y el equipo visitante salió a por el equipo local conocedor de que debía lograr revertir el resultado momentáneo. En el minuto 48 se produjo una ocasión muy clara: una internada de Suso por la banda y tras centrar el balón llegó al segundo palo donde Naranjo, con toda la portería para empujarla, mandó el esférico por alto directamente a la grada. Los jugadores se echaban las manos de la cabeza tras la clara ocasión desperdiciada.

Además de ello, el árbitro Vicandi Garrido ofreció una actuación para olvidar, con errores continuos pitando faltas donde no lo era,algunas tarjetas amarillas que no se entendían y fallo en el posicionamiento en el campo como por ejemplo cuando estorbó a un jugador malaguista que pretendía golpear un balón tras el saque de una falta.

Hubo minutos de alternancia en el juego a mediación de esta segunda parte pero la ocasión más clara se produjo por parte de los visitantes en el minuto 81 donde Suso, tras un buen recorte, le pegó con la izquierda y con magnífico efecto a la portería defendida por Kieszek y el balón se estrelló en el poste. El Málaga sufría en el marcador, aunque se mostraba sereno para ello ya que lograba juntar líneas, buscar una contra, etc... y en los últimos minutos tiró de oficio para mantener la victoria mínima, si bien es cierto que en la última jugada del partido el jugador visitante Montañes efectuó un disparo que se fue alto y, con ello, el árbitro decretó el final del partido.

El Málaga CF es acompañado en momentos puntuales por la suerte y este es un factor clave para poder lograr victorias, algo que quizás no se tuvo la temporada pasada. Precisamente desde el gol que se realizó el equipo malaguista mostró un bajón de juego, pero el equipo sabe sobreponerse a las situación, muestra una consistencia difícil de obtener a estas altura de inicio de campeonato para poder sacar sus compromisos en forma de victoria. En el caso de esta jornada, ante la ausencia de Munir, N´Diaye y Pacheco además de Renato Santos a última hora, el equipo ha sabido sobreponerse aunque no pudiese contar con estos jugadores titulares.

El Málaga CF gana... con sufrimiento. Mientras que se obtengan los tres puntos que así sea y si ello sirve para continuar como líder en solitario de la categoría, mejor que mejor.