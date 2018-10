Ramón Folch: "Trabajar por el equipo, ese debe ser el objetivo”

Uno de los grandes protagonistas de la victoria cosechada en tierras gallegas se paso por los micrófonos en el primer entrenamiento de la semana en las instalaciones del Requexón. Tras superar la lesión el mediocampista azul parece que será un fijo en el once, y más tras el partido que ha realizado en Lugo. Su gran actuación no pasó desapercibida: "Estaré a disposición del míster, todos vamos a ser importantes. Yo con mi rol aporto al equipo, al igual que el resto. Tenemos que ir todos a una, haciendo caso a lo que nos pida el míster". También puso en valor el acierto de cara a gol: " Es bueno, tiene que sumar goles y aportar al equipo. Ellos ayudan mucho. Hay que trabajar todos unidos, ser sólidos y no encajar goles. Trabajar por el equipo, ese debe ser el objetivo”.

El Real Oviedo se reencontraba con la victoria este fin de semana, a ello se refirió el jugador azul: "Nos hemos repuesto. Trabajamos durante la semana para competir y estamos contentos con el resultado que sacamos”. La victoria fue más redonda ya que los azules conseguían dejar la portería a cero: "El míster siempre nos lo dice ser sólidos y encajar pocos goles. Al final lo conseguimos. Si a eso le sumas que hemos conseguido puntuar fuera, todo es positivo. Esperamos conseguir los tres puntos en el Tartiere, con nuestra gente. Si sumas fuera y en casa eres fuerte, nos saldrán bien las cosas”.

El catalán se acordó de una de las grandes noticias del fin de semana, el debut del canterano azul Edu Cortina: "Edu compite, entiende bien el fútbol. Tenemos plantilla corta, pero varios chavales del filial que pueden ayudar al equipo, es importante”.

En el final de la comparecencia Folch tuvo palabras de elogio para la afición Carbayona: "Saltas al calentamiento y piensas que juegas en casa. La afición no deja de sorprendernos, nos ayudan”.