Anquela: “Quiero ver a mi equipo competir, estar a la altura del Carlos Tartiere"

Hoy se ha visto a un José Antonio Anquela contundente y defensivo con sus jugadores y que no dudo en atacar a los que critican en los medios, así se resume las declaraciones del técnico jienense en una rueda de prensa extensa y con muchos puntos discordantes que el entrenador carbayón no dudo en abordar, explicar, y zanjar para evitar todo tipo de suspicacias.

"Tengo que hacer muchas cosas, tomar muchas decisiones y hace tres días Carlos Hernández era el mejor central de la categoría, marcaba muchos goles... y ahora ya no os vale", respondía Anquela a una de las preguntas de un compañero de la prensa escrita. "No hablo de nadie en particular, pero ahora nadie habla de él. No sé si veo el fútbol de otra manera. Aquí hay algunos que se lo tienen que ganar y otros que con muy poquito los ponen por las nubes". Pero lejos de zanjar el tema de las críticas, el míster continuó demandando un respeto que desde dentro no ve el entrenador: "¿Tú qué sabes cómo queremos jugar o cómo entrenan? Todo el mundo hace sus alineaciones, pero el fútbol son más cosas. Quizá dos buenos no 'caben' si quieres jugar de una forma u otra. Tendrás que buscar que los buenos jueguen, pero hay momentos en los que no es posible", aclaró.

Defensor a ultranza de sus jugadores, y como en más de una ocasión relato el propio Anquela, para el jienense son su familia y siempre "va a estar a muerte con ellos", por eso aclaró ante otra pregunta de los medios, "Vengo a trabajar todos los días, vivo por y para el Real Oviedo y quiero ese respeto, que alguna vez me da la impresión que se olvida". Y es que también tuvo tiempo para defender su gremio, el del entrenador en España. "Anoche estaba escuchando un partido en la televisión y cada uno hace su alineación. Esto es fútbol y es la grandeza, pero tenemos que respetarnos. A mí no me respetan, porque en España no se respeta al entrenador, es un 'mindundi' y eso no puede ser. Se me pone la vena porque eso es lo que a mí me fastidia".

En este punto álgido de la rueda de prensa, el entrenador del club de la capital del principado sentenciaba que "¿Y sabes por qué no se respeta a los técnicos? Porque los primeros que no nos respetamos somos nosotros, los entrenadores. Yo sí respeto a todo el mundo, a mí me pueden decir cualquier cosa, pero siempre respetando", zanjó el preparador andaluz.

Centrándose ya en el rival del próximo domingo en el Carlos Tartiere, Anquela explicaba que " Ahora tocar jugar contra el Elche y a ver si podemos dar más. Son un muy buen bloque, me ha gustado lo que le he visto. Es un equipo serio que sabe a lo que juega, con mucho criterio, tanto con balón como sin él. Un buen equipo de Segunda, como lo son casi todos".

Para concluir la comparecencia del míster azul, en cuanto a lo que espera del Real Oviedo para este domingo, el entrenador comenta que “quiero ver a mi equipo competir, estar a la altura del Carlos Tartiere. Ese es mi único problema. Tenemos a la gente de cara y si se nos pone en contra, será difícil. Vivo por y para el Real Oviedo y lo único que pido es el respeto”, sentenció el jienense.