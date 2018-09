Entrenamiento tras la debacle de Leganés

No hay tiempo para lamentaciones. El FC Barcelona aún digiere la derrota ante el colista, el CD Leganés, en un encuentro para olvidar. El choque, uno de los peores de la era Valverde, ha hecho saltar la voz de alarma en Can Barça. Un punto de los últimos seis ante dos rivales en teoría asequibles, en casa ante el Girona FC y lejos del Camp Nou ante el CD Leganés, que era el último clasificado y no sabía lo que era ganar en la presente temporada.

Un calendario complicado Por suerte para los azulgranas, el Real Madrid no tuvo un buen partido en Sevilla y continúa de manera provisional como líder del torneo. Eso si, el margen es de apenas unos goles, y el calendario ahora se torna arduo complicado para el conjunto catalán. En primer lugar el equipo blaugrana recibe en casa al Athletic, para después tener dos desplazamientos difíciles, primero en Liga de Campeones ante el Tottenham y después para visitar Mestalla.

Más tarde y tras el parón de selecciones, el Camp Nou recogerá tres encuentros muy exigentes ante Sevilla, Inter y Real Madrid. Seis partidos que pueden acabar con el polémico inicio de temporada, o que por el contrario sirvan para que finalmente se abra una polémica mayor. Los de Valverde han entrenado este jueves, para volver a hacerlo también el viernes ante del encuentro del próximo sábado a las 16:15 horas ante el Athletic Club.

El entrenamiento se ha realizado en el campo dos con todos los jugadores disponibles además del meta Iñaki Peña, el lateral andaluz Juan Miranda y el centrocampista catalán Riqui Puig. Es fundamental para el Barça poder sacar los tres puntos tras los dos pinchazos consecutivos, y más teniendo en cuenta que sus dos máximos perseguidores, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tienen que medirse en el derbi capital este fin de semana en el Estadio Santiago Bernabéu.