Contracrónica Sevilla - Real Madrid: ¿dónde quedó el espíritu ganador?

El Real Madrid salió ayer a jugar dormido, sufrió mucho por la banda izquierda de Marcelo y el Sevilla supo aprovecharlo.

Desde 2012 el Sánchez Pizjuán no ha sido un estadio fácil para el Madrid ya que en las últimas siete visitas tan solo ha podido ganar en una ocasión, sumando un empate y cinco derrotas, en esas cinco derrotas el equipo peleó y nunca perdió por más de un gol ni dando tan mala imagen como la dio ayer en la contundente derrota por 3-0 con un equipo sin espíritu ganador y que parecía que no tenían ganas de jugar.

Tan solo ha pasado una semana desde el partido que hicieron frente a la Roma, donde el Real Madrid dominó de principio a fin y dio un espectáculo en Europa, hasta esta desastrosa derrota frente al Sevilla pasando por un partido que dejó muchas dudas frente al Espanyol.

La poca presencia de Courtois

Empezando por la portería, Courtois tuvo un partido muy poco destacable, apenas salió de su portería más allá del área pequeña ya que el Sevilla asediaba su portería y aunque hizo una gran parada a Jesús Navas en la jugada del 2-0 no serviría para nada ya que el rebote caería a André Silva que anotaría el gol.

La acumulación de errores defensivos

En defensa, Marcelo fue el centro de las críticas ya que su estado de forma en defensa esta temporada está siendo pésimo, empezó mal su partido frente al Atlético de Madrid donde dejó algunos errores claves en la derrota, siguió con el partido frente al Girona donde fue sustituido y continuó aún más con sus errores ayer ante el Sevilla, errores que Jesús Navas supo aprovechar para crear jugadas de gol. El resto de la defensa estuvo a un nivel bajo que no ayudó nada de cara a levantar el ánimo del equipo.

Luka Modric solo contra el mundo

En el centro del campo hubo más de lo mismo, jugadores muy apagados, sin ideas de juego y con muchas pérdidas de balones, el mejor jugador del año, Luka Modric, fue lo más destacable creando alguna que otra ocasión de gol. Kroos y Casemiro tuvieron un partido muy poco destacable, con pérdidas de posesión y pocas ideas.

Bale destaca, Asensio y Benzema se esconden

Los delanteros fueron otro claro problema, el hecho de que no llegasen balones con claridad al área rival hizo que tuviesen que crear ocasiones con jugadas en solitario o que tuviesen que intentarlo desde fuera del área, Bale fue el único que buscaba ocasiones de todo tipo, llegando incluso a tener una al palo y un mano a mano que no supo completar frente a Vaclik. Por su parte, Benzema y Marco Asensio no pudieron destacar y se les vio muy apagados respecto a otros partidos donde fueron los más destacados.

La necesidad de ganar a un grande

Hasta el momento el Real Madrid se ha enfrentado a tres equipos de alto nivel y no ha conseguido victoria con ninguno de ellos, derrotas ante Atlético y Sevilla y un empate frente al Athletic, algo que hace dudar sobre el planteamiento de Lopetegui y que tendrá que cambiar si quiere vencer en el partido del sábado frente al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu.