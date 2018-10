La glorieta Manuel Pellegrini inaugurada

El técnico chileno Manuel Pellegrini ya ha tenido su reconocimiento a la gran labor que hizo con el Málaga durante tres temporadas. El chileno llegaría el 4 de noviembre de 2010 al club costasoleño, firmado por Al-Thani. En ese momento el equipo estaba en puestos de descenso y el ingeniero malaguista llevaría al equipo a la media tabla, posicionándose en la undécima posición. El año siguiente conseguiría el mejor puesto de la historia del Málaga CF: la cuarta plaza y la clasificación a Champions League. A partir de aquí la historia la conoce todo el mundo: el Málaga pasaría a codearse con los más grandes de Europa, ganando a equipos como el Zenit, Anderlecht, Milan y Porto, hasta que finalmente caería en cuartos de final ante el Borussia Dortmund.

Al final de la histórica temporada europea se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Málaga la glorieta que llevaría el nombre del ingeniero blanquiazul que, en un principio, iba a estar situada en el cruce entre la avenida Luis Buñuel y Simón Bolívar.

Pero no sería inaugurada hasta este martes y no sería en la misma ubicación. Finalmente la glorieta cambiaría de lugar siendo este en el paso de la Avenida Valle-Inclán que conecta el barrio de La Roca con la Palmilla y que hasta el momento no tenía ningún nombre.

En el acto estuvieron presentes varias figuras reconocidas del malaguismo, como Weligton, Duda, Ben Barek, Antonio Benítez y Martín Aguilar, además del propio Manuel Pellegrini que mostró su cariño hacia la ciudad de Málaga y al club con sus declaraciones: "Málaga significa muchísimo para mí. Fueron tres años inolvidables para mí, para el cuerpo técnico, para los jugadores y para toda la gente de Málaga, Tuvimos un nivel top a nivel europeo. Desgraciadamente quedamos eliminados en esa controvertida disputa ante el Borussia. Posteriormente, la llegada a La Rosaleda después de la muerte de mi padre fue quizás uno de los actos más emocionantes de mi vida. Tengo casa aquí, esto es algo permanente entre Málaga y mi persona".