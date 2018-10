Previa Málaga CF - Albacete Balompié: Rocosa defensa ante efectividad goleadora

El partido que se jugará esta tarde en La Rosaleda inaugura la 9ª jornada de Segunda División. El enfrentamiento promete ser de interés para el aficionado ya que mientras los malaguistas no han recibido en su feudo ningún gol en contra los visitantes solamente se han quedado sin marcar en esta temporada en una jornada, precisamente la jornada anterior ante el Real Oviedo. El líder de la categoría cuenta con jugadores que están ofreciendo un buen rendimiento como Leschuk, Harper, Hicham u Ontiveros, pero los visitantes no se quedan atrás y para este encuentro destacan con la figura del portero Nadal y del atacante Zozulya que a buen seguro pondrá en dificultades a la defensa local.

El Albacete, equipo que cumple este año su segunda temporada en la categoría de plata, está siendo uno de los equipos revelación de la presente temporada, mostrando un juego con gran descaro y ofreciendo unos datos en ataque de consideración: sus trece goles a favor, su victoria a domicilio ante el Mallorca o los empates ante el Deportivo o Las Palmas le hacen ser un rival temible para el líder, que deberá afrontar el partido con bastante oficio.

El "virus FIFA" afectará a ambos equipos, ya que los malaguistas contarán con la ausencia de Munir y N´Diaye y los manchegos no podrá disponer de Ray Manaj, jugador cedido del Inter de Milán y pichichi del equipo, que ofrece gran versatilidad en la parte ofensiva.

Partido de reencuentros

La semana comenzó con la vuelta del equipo malaguista desde Madrid debido al partido jugado en la pasada jornada, por lo que el lunes fue de descanso. Con ello, desde el martes hasta ayer jueves el equipo realizó entrenamientos matinales en el Estadio Ciudad de Málaga, por lo que únicamente ha contado con tres entrenamientos para preparar el choque de hoy. En estos entrenamientos ha destacado durante la semana el regreso de Juankar y Renato Santos al trabajo, si bien es cierto que al estar en proceso de recuperación no han sido convocados para afrontar este partido.

En lo que respecta a reencuentros entre ambos equipos, el jugador de la cantera malaguista Harper coincidió con Ramis como entrenador, del que destaca que es un entrenador muy completo, aunque es cierto que jugó poco a sus órdenes debido a la competencia existente en su puesto. No obstante Ramis reconoce ahora que el jugador ahora sí se encuentra en un entorno idóneo para poder explotar como jugador: confianza y talento. El jugador, igualmente, coincidirá en este partido con ex compañeros como Febas y Álvaro Tejero. Igualmente, los jugadores Cifu (no disponible) y Héctor pertenecieron en el pasado al cuadro manchego.

Este enfrentamiento, igualmente, será especial para Basti, actual miembro del Área Social de la Fundación del Málaga CF, ya que se trata de una persona muy querida y admirada tanto en el club blanquiazul como por parte de los manchegos, donde dejó igualmente un recuerdo imborrable (fue exjugador en ambos equipos): "Es muy especial, son dos ciudades y dos equipos en los que me he sentido futbolista. Sólo tengo palabras de agradecimiento para las dos aficiones. Sería un sueño el ver al Málaga en Primera División junto al Albacete. Para mí sería muy bonito ver a mis dos equipos en Primera”. Otro reencuentro muy especial será el malagueño Victor Varela, que fue director de comunicación del club malaguista y actualmente es mano derecha de la propiedad manchega. Destacó por ser una persona importante en el organigrama del club malaguista en la mejor época de su historia.

A nivel institucional, este martes se efectuó un acto en el que se llevó a cabo el reconocimiento al ex entrenador del club Manuel Pellegrini, con la inauguración de una glorieta cercana al Estadio de La Rosaleda que ya lleva su nombre "Glorieta Manuel Pellegrini". Estuvieron presentes Antonio Benitez, Ben Barek, Paco Martín Aguilar, Elias Bendodo así como otras personalidades. El chileno se mostró agradecido a ello, y aprovechó el acto para hablar acerca del equipo esta temporada: "Me alegro mucho de que el equipo esté ahora remontando para volver a Primera División, que es el lugar donde le corresponde, por afición y por ciudad”.

En la rueda de prensa previa al partido, Muñiz volvió a recalcar de ir partido a partido, sin ver como está clasificado en la actualidad: “Estamos en la jornada ocho y no tiene trascendencia el puesto que vayas en la clasificación. ¿Cuándo le daré importancia? Dentro de seis o siete meses, ahora mismo es ir colocándonos, como en la Vuelta a España en ciclismo. Te vas colocando y ganando posiciones y en la última semana te juegas todos". Sobre el virus FIFA, una vez más, indicó que “son bajas ya esperadas desde hace bastantes semanas. Son jugadores que van habitualmente con su selección, que se están jugando clasificaciones importantes para sus respectivos países y hay que adaptarse a esas bajas, y seguir confiando en el trabajo de toda la plantilla". Por último, sobre el partido indicó que “ahora mismo no le doy importancia a la clasificación. Me importa que hay tres puntos en juego y que viene un rival que sabemos que tiene buen juego, finalización y buenos jugadores. Un rival que te va a poner las cosas difíciles".

En relación a la lista de convocados, con respecto a la pasada jornada causan baja por compromisos internaciones Munir y N´Diaye y como novedad aparece Andrés Prieto.

Peligrosidad manchega

El Albacete cuenta en sus filas con el entrenador Ramis, que siempre ha apostado por la cantera, y que llegó esta temporada al equipo . En este caso, no iba a ser menos y en la actualidad tiene en la plantilla a canteranos cedidos como Tejero y Febas. A nivel ofensivo, cuenta con sus jugadores en forma y tienen mucha peligrosidad que demuestran a base de goles. Es cierto que uno de sus puntos débiles es la defensa, con una media de edad de veinticinco años y que ha encajado ocho goles en otras tantas jornadas disputadas.

El equipo ha realizado sesión de entrenamientos matinales diarios de lunes a jueves (este último a puerta cerrada). El jugador salmantino Barri destacó que se trata de un encuentro que puede ser igualado si logran desplegar su buen juego: "Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Es un equipo muy fuerte, uno de los favoritos a ascender. Sus números en casa, no podía ser de otra forma, son muy buenos. Este partido es muy motivante para nosotros.Ellos, al igual que el Real Oviedo, saldrán ante su gente muy fuertes, apretando mucho, buscando que no estemos cómodos. El equipo tiene personalidad y tenemos que hacernos grandes en ese escenario".

El equipo espera contar con el apoyo de su afición, y unos trescientos albacetistas se estima que se desplacen a La Rosaleda a animar a los manchegos.

En la previa del partido, Ramis destacó que su planteamiento no va a ser conservador a pesar de enfrentarse al líder de la categoría: "No creo mucho en acumular jugadores defensivos para ser más sólidos antes del partido, si por fases del partido , pero lo que busco es el equilibrio. Sí solo nos ponemos las manos en la cabeza recibiremos muchos golpes. Nosotros lo que tratamos es defender bien y atacar para hacer daño. Estamos capacitados para ambas cosas". En relación a los malaguista, indicó que "es un rival bien ordenado defensivamente y muy paciente. No se desordena nunca. Tiene las ideas claras, es un rival muy fiable en todas las zonas. Tiene calidad individual, está donde está, y tiene los puntos que tiene, pero veo a nuestro equipo capaz de competir en unas condiciones de alta exigencia que nos va a exigir nuestro rival".

En relación a la lista de convocados, destaca las ausencias de los lesionados Erice, Susaeta y Acuña así como Rei Manaj (convocado por su selección como se indicó con anterioridad).

Lista de convocados

Málaga CF: Diego González. Luis Hernández, Pau Torres, Lacen, Adrián, Blanco Leschuk, Juanpi, Andrés Prieto, Boulahroud, Ricca, Ontiveros, Lombán, Héctor, Pacheco, Kieszek, Iván Rodriguez, Harper e Hicham.

Albacete Balompié: Tomeu Nadal, J. A. Caro, Arroyo, Tejero, Caro, Gorosito, Gentiletti, Chus Herrero, Fran García, Olivera, Barri, Mvondo, Malsa, Febas, Eugeni, Bela, Paulo Vitor, Zozulya y Ortuño

Posible once inicial