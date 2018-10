El Atlético ya prepara su asalto a La Cerámica

Después del fin de semana libre, el Atlético volvió el pasado lunes por la tarde para preparar el partido ante el Villarreal de la próxima jornada de liga. En la sesión vespertina se pudo ver a Vitolo que se reincorporaba al grupo, a Simeone tras su viaje a Argentina por la reciente intervención quirúrgica de su padre y a Thomas que fue el primer internacional en volver al concluir su concentración con la selección de Ghana. El africano regresó por la suspensión de los amistosos que tenía programado el combinado ghanés.

Sobre el césped de Majadahonda, Simeone pudo contar con cinco jugadores de campo de la primera plantilla, Juanfran, Gelson, Kalinic, Vitolo y Thomas más Adan y Oblak, y algunos canteranos, a la espera de los demás internacionales y los lesionados.

Unos internacionales y lesionados que se han ido uniendo al grupo el resto de la semana. En el entrenamiento del martes era el turno de reincorporación de Koke, Rodrigo y Saúl. Los dos primeros se dejaron ver junto a sus compañeros sobre el verde, mientras que el ilicitano se ejercitó en el gimnasio junto a los lesionados.

La enfermería se vacía

Si de algo estaba preocupado Simeone era de sus lesionados: Costa, Savic y Giménez, piezas muy importantes dentro del equipo. Este miércoles, el Cholo pudo tener un motivo para sonreír porque Stefan Savic y José María Giménez regresaron a la dinámica grupal en la sesión vespertina del miércoles. Savic lleva lesionado desde el pasado 10 de septiembre, al sufrir una contusión muscular severa con hematoma asociado en la pierna que desencadenó en una nueva lesión de origen vascular en una de las venas soleogemelar interna. Giménez sufrió una lesión en la musculatura isquiosural del muslo izquierdo ante el Brujas. Ambos jugadores completaron la sesión al mismo ritmo que sus compañeros durante la hora y veinte minutos que duró la sesión.

Así, los dos defensas ya están a tono a falta de Diego Costa que siguió trabajando en el gimnasio junto a Griezmann, Lucas, Filipe y Correa, que el martes tuvieron minutos con sus selecciones y que volvían a Majadahonda. Junto a ellos, también regresó Thomas Lemar, pero él se entrenó en el terreno de juego. Por último, este jueves se incorporarán Arias y Godín.

Con todos sus futbolistas, a falta del de Lagarto, Godín y Arias, Simeone realizó una sesión de trabajo por líneas. Por un lado, los defensas con el Profe Ortega trabajando centros laterales, remates y despejes. En un segundo bloque, los medios practicando la llegada al área y el golpeo desde lejos. En el último grupo, los delanteros practicaron las combinaciones rápidas, el desmarque y el remate en el área.

La Pantera quiere rugir de nuevo

Aunque de momento sigue recuperándose, Diego Costa no quiere otra cosa que volver a mandar en el campo. Romper la sequía goleadora que le persigue desde hace casi ocho meses. Mientras que en competición continental no sufre esa sequía, en la competición doméstica no tiene olfato goleador. Su último gol fue el curso pasado anotara el primer gol de la goleada del Atlético (2-5) en Sevilla.

Ese 25 de febrero se paró la cuenta de Costa, que desde entonces espera con ansiedad la oportunidad de volver a hacer lo que mejor sabe. Nunca antes había encadenado una sequía igual, lo que le ha llevado a la desesperación en más de una ocasión cuando no acierta o cuando sus compañeros no corresponden desmarques. Quizás en La Cerámica no tenga oportunidad pero sí es más probable que la tenga contra Real Sociedad, Leganés y Athletic.