El Granada CF, mejor equipo en octubre de la Liga 123, divisa ya su Tourmalet

El mes de octubre está a punto de acabar y lo hará dejando buenos recuerdos para el Granada CF. Así, la plantilla liderada por Diego Martínez ha cosechado la óptima cantidad de nueve puntos de doce posibles, estableciéndose de este modo el equipo granadino en el segundo puesto de la tabla clasificatoria y como el mejor equipo del mes de la Liga 123. Por un lado, igualado a puntos en este mes pero con más goles que el Elche CF, y por otro, sumando más puntos que el RCD Deportivo o el Málaga CF, entre otros.

Haciendo un poco de memoria, podemos comprobar que el primer partido de octubre se saldó con victoria en el Camp Nou Municipal de Reus, donde el conjunto andaluz venció al catalán con un gol lejano del capitán Víctor Díaz y otro de cabeza anotado por el pichichi del equipo, con seis tantos, Antonio Puertas, que sirvieron para superar el gol local anotado por el veterano Miguel Linares y para que los tres puntos se quedaran en la capital granadina.

A la semana siguiente, el Granada CF recibió a un recién ascendido de la categoría, el RCD Mallorca, que llegaba al Nuevo Los Cármenes con el fin de disputar un encuentro por los altos puestos de la clasificación. Un gol por la escuadra del joven Alejandro Pozo en la primera mitad, tras dejada de tacón de Álvaro Vadillo, decidió el choque para los de Diego Martínez. De esta forma, la conexión sevillana de Vadillo y Pozo hizo sumar otros tres puntos fundamentales para continuar en la parte alta de la competición.

Más tarde, a la siguiente y décima jornada, el conjunto rojiblanco no pudo sumar en tierras madrileñas, pues una feroz y brava AD Alcorcón se llevó el gato al agua con un solitario gol de pena máxima en el marcador anotado por Juan Muñoz, en un encuentro que no estuvo ausente de polémica debido a la expulsión del lateral diestro del Granada CF, Víctor Díaz, al propio penalti cometido por el lateral zurdo Álex Martínez y, a su vez, por la no expulsión del centrocampista Eddy Silvestre tras un claro pisotón sobre Álvaro Vadillo, por parte del club alfarero.

A pesar de esta derrota, Diego Martínez supo reconducir al equipo a la senda victoriosa mediante los tres puntos conseguidos en casa ante la UD Almería en el último partido del mes de octubre, donde, de nuevo, Alejandro Pozo, tras asistencia de Fede Vico, marcaba un tanto de cabeza en los últimos compases del encuentro que dejaba al Granada CF como líder de la división, antes de que el Málaga CF de López Muñiz recuperara dicha posición.

No obstante, se asoma noviembre, mes que presentará una auténtica cumbre que escalar a los de Diego Martínez, ya que deberán visitar los estadios del Real Zaragoza y de la UD Las Palmas, el 4 y el 16 de noviembre, y recibir en la ciudad andaluza a la CD Numancia y al Real Sporting de Gijón, el 11 y el 23 del mismo mes, respectivamente.

De esta forma, el Granada CF deberá defender su papel como equipo de la zona alta en dos encuentros difíciles a domicilio y recibiendo en Granada a dos equipos que, a pesar de su situación regular, son claros candidatos a priori a entrar en la promoción de ascenso.