Miguel Torres, principal novedad en la lista de convocados

En el día de ayer, y tras la rueda de prensa efectuado por el técnico asturiano del Málaga CF, se ofreció la lista de convocados para el partido que se disputará hoy en el difícil Estadio de El Sadar ante los pamplonicas.

En relación a la lista de convocados, se han citado a Munir, Luis Hernández, Pau Torres , Lacen, Adrián, Blanco Leschuk, Juanpi, Ricca, Ontiveros, Lombán, Héctor, N’Diaye, Pacheco, M. Torres, Koné, Kieszek, Iván Rodríguez e Hicham. Como principal novedad aparece la convocatoria de Miguel Torres en detrimento de Diego González (con molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda), el madrileño que hasta ahora estaba inédito en el conjunto malaguista. El defensa polivalente tuvo el cartel de transferible durante el mercado de pretemporada, sin embargo como ocurrió con Juanpi finalmente no tuvo acomodo en otro equipo y ha permanecido en el club. El jugador se ha caracterizado estas últimas temporada por estar ausente en los partidos debido principalmente a las lesiones sufridas: la pasada temporada en primera división estuvo ausente en el inicio dado que en pretemporada se tuvo que operar en agosto del tobillo izquierdo. Posteriormente sufrió un problema muscular en el cuádriceps y posteriormente otro en el gemelo que le hicieron no reaparecer hasta principios del 2018, aunque nuevamente por otra lesión muscular no pudo disputar las últimas jornadas de la pasada temporada, donde se consumó el descenso a Segunda División.

Con Juan Ramón López Muñiz, por ejemplo, el venezolano Juanpi ha recuperado las sensaciones de jugador importante en el club y con el trabajo y constancia se ha ganado la titularidad, como siempre ha declarado en varias comparecencias públicas: " Todo aquel que trabaje de forma diaria y se implique, tarde o temprano le llegará la oportunidad para jugar". Se espera que lo mismo ocurra con Miguel Torres.

En relación a las bajas, siguen en proceso de recuperación los defensas Cifu, Juankar y el mencionado Diego González, al igual que Renato, Álex Mula y Harper. En este último caso, y según confirmó en rueda de prensa el míster, el esguince de tobillo es más preocupante de lo que se pensaba y se habla de mínimo tres semanas para su recuperación, por lo que parece ser que Koné seguirá como titular tras las buenas sensaciones ante el CD Numancia. Puede preocupar en el seno interno del club las ausencias de jugadores por lesiones cuando apenas se lleva transcurrido un tercio de competición, dado que la categoría es larga y exigente por lo que se espera acudir al próximo mercado invernal que se abrirá en diciembre para equilibrar la plantilla en este sentido. Algún defensa y mediocentro son las posiciones que se barajan para reforzar.

Igualmente, el club deberá tener en cuenta que están apercibidos de suspensión si ven una tarjeta amarilla Adrián, Ricca y Ontiveros. Se trata de jugadores claves en la plantilla, por lo que será fundamental "dosificarlos" en cuanto a las suspensiones que se produzcan.

Con todo ello, se espera que se repita el once titular que tan buenas sensaciones ofreció la pasada jornada en el Estadio de La Rosaleda ante el CD Numancia.