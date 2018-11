El Real Valladolid viene de jugar un encuentro a un alto nivel frente al Real Madrid. Pese a la derrota, el equipo dejó una imagen de superioridad en el Bernabéu. Esto es algo que Sergio tiene muy claro y sabe que no hay que bajar el ritmo en ningún encuentro para poder seguir soñando. Este tipo de partidos es donde hay que sacar los puntos, y el míster sabe que solo es posible jugando como hasta ahora. Él lo tiene claro: “El buen partido que hicimos en Madrid no nos va a hacer ganar al Eibar, que va a ser otra guerra distinta. Si no damos el mismo nivel no vamos a poder ganar."

Sergio reconoce la figura de Mendilibar, sabe que es un entrenador con las ideas muy claras que compite muy bien en todos los estadios que visita. Recordaba también la gran labor que realizó con el Real Valladolid en la temporada del ascenso en 2007. Uno de los puntos fuertes del equipo armero son sus dos puntas, a partir de ellos el Eibar es capaz de generar su juego así como aprovechar segundas jugadas. Hablaba así del juego de Mendilibar: “Creen ciegamente en sus ideas y combinan bien el fútbol directo con el juego por dentro, utilizan mucho los cambios de orientación y los centros laterales al área. Tienen más posesión de lo que puede parecer”.

También se le preguntó acerca de la poca importancia que Mendilibar está dando a Pablo Hervías, una de las figuras del ascenso la temporada pasada. El técnico bromeaba cambiando de tema entre risas, a lo que después añadía que el entrenador del Eibar es un gran profesional que "sabe de esto" y es el único que conoce la situación por la que no está jugando el extremo logroñés.

Acabó la rueda de prensa dando su opinión acerca de la posible alineación del sábado: “Cada partido te requiere un matiz distinto aunque sabéis que no somos de cambiar mucho cuando las cosas van bien”.