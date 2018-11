Actores secundarios de Solari

Entrenador nuevo, vida nueva, pero no siempre mejor. El cambio en un banquillo suele ir acompañado por modificaciones en el once titular de los equipos y, la destitución de Lopetegui y posterior incorporación de Santiago Solari al frente de la primera plantilla del Real Madrid, no ha sido una excepción. Isco, Asensio y Keylor Navas son los "señalados" por el entrenador argentino.

Condenado a la Copa del Rey

Keylor Navas, que con Julen Lopetegui disputaba la Champions League, parece relegado a cumplir solo con los compromisos de Copa del Rey tras la llegada de Santiago Solari. El costarricense, acostumbrado a pelear contra viento y marea en silencio, buscará cobrar importancia con el paso de la temporada y seguir ganando enteros para disputar más minutos. Hasta ese momento, pondrá el cerrojo en los encuentros que el Real Madrid dispute en la competición del KO.

Asensio ya no es titularísimo

El mallorquín ha disputado 155 minutos con Santiago Solari pero únicamente ha sido titular frente al Melilla, en Copa del Rey, y contra el Valladolid en Liga. Además, durante esta semana se ha hablado mucho de él, al hilo de unas declaraciones donde aseguraba que no era él quien tenía que "tirar del carro" en el Real Madrid. En la casa blanca esperan mucho de este diamante en bruto.

Adiós a la titularidad, de momento...

Francisco Alarcón "Isco", ha disputado únicamente 18 minutos desde la llegada del entrenador argentino. Sin embargo, la situación del '22' blanco no parece tan dramática como la de sus otros dos compañeros ya que puede verse justificada en la recuperación tras su operación de apendicitis. Con Luis Enrique, pese a todo, sí que ha sido titular en este parón por compromisos internacionales. Deberá ponerse las pilas Isco para conseguir llamar a la puerta de la titularidad ya que los resultados parecen no echarle de menos.