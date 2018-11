Previa Granada CF - Real Sporting de Gijón: la necesidad de volver a ganar

El Granada CF llega como tercero de la tabla clasificatoria a esta décimo quinta jornada del campeonato liguero en Segunda División. Tras dos empates consecutivos, el primero en casa ante el CD Numancia y el segundo a domicilio ante la UD Las Palmas, los de Diego Martínez tratarán de conseguir los tres puntos este viernes 23 de noviembre, en el Nuevo Los Cármenes ante su afición, y reencontrarse así con la victoria. Además, el técnico vigués del conjunto rojiblanco podrá contar para este partido con el extremo sevillano Alejandro Pozo, el cual fue baja la jornada pasada debido a su convocatoria con la selección española sub-21.

Por otro lado, el Real Sporting no visitará la ciudad de la Alhambra en su mejor momento deportivo e institucional, pues la derrota de la semana pasada en el derbi asturiano contra el Real Oviedo fue la gota que colmó el vaso para su afición, que cargó contra la directiva debido al mal inicio de liga que está teniendo el equipo asturiano en esta temporada. La situación es delicada, puesto que el equipo gijonés se encuentra a tan solo dos puntos de los puestos de descenso a Segunda División B. Por este motivo, la propia directiva decidió a principios de esta semana poner fin al contrato de Rubén Baraja como técnico del primer equipo para empezar un nuevo proyecto liderado por el ya ex entrenador del filial, José Alberto. De esta manera, tanto desde la afición sportinguista como desde la dirección del club, se espera que el nuevo entrenador consiga voltear la situación y escalar posiciones en la clasificación lo antes posible. La primera oportunidad será, desde luego, ante un Granada CF que aún no conoce lo que es perder en su feudo.

Pozo, de vuelta en el Granada CF

Como se ha mencionado anteriormente, el equipo nazarí volverá a tener disponible al internacional sub-21 Alejandro Pozo, que, si ninguna sorpresa se produce a última hora, volverá a la titularidad relegando al banquillo al ‘pichichi’ rojiblanco, Antonio Puertas, el cual no cuajó un gran partido la semana pasada en el estadio de Gran Canaria, además de fallar una pena máxima que podría haber servido para darle un golpe de efecto al partido ante la UD Las Palmas.

Pozo en el partido contra el Almería | Foto: Antonio L. Juárez

Por otro lado, en los últimos días, Álvaro Vadillo ha arrastrado una sobrecarga en el isquiosural de la pierna izquierda, quedando al aire su disponibilidad para el partido contra el conjunto gijonés, aunque este jueves, el sevillano ha entrenado con aparente normalidad en el último entrenamiento a puerta cerrada. Sin duda, la ausencia de Vadillo supondría una baja importantísima para los andaluces en su faceta ofensiva. No obstante, todo esto se dilucidará cuando el Granada CF haga oficial su convocatoria para el encuentro el mismo viernes por la mañana.

Además de esta posible baja de Vadillo, las ausencias que sí están garantizadas son las del centrocampista Fran Rico, cuya lesión le ha impedido disputar un solo minuto en lo que va de temporada, y la del lateral zurdo Adri Castellano, también por lesión.

Muchas bajas en el Sporting

Por su parte, el nuevo Real Sporting de José Alberto echará a andar en el Nuevo Los Cármenes muy necesitado de puntos y, además, cargado de bajas. Los asturianos tendrán que hacer frente al tercero de la tabla sin Isma Cerro, Roberto Canella y Javi Noblejas, por lesión, y también sin Cristian Salvador y sin Francisco Molinero, que vieron la quinta amarilla el pasado sábado en el estadio Carlos Tartiere.

En cuanto al posible once, el primero de José Alberto como entrenador del primer equipo, se rumorea un cambio de sistema desde los medios de comunicación asturianos. De esta manera, el Real Sporting saldría al Nuevo Los Cármenes con un 4-4-3 en lugar de con el habitual 4-4-2 que caracterizaba a la leyenda ‘ché’ Rubén Baraja como técnico del conjunto rojiblanco, aunque habrá que esperar a este vienres para saber qué once jugadores alineará y cómo los alineará el técnico asturiano. Además, la primera novedad del nuevo míster ha sido la inclusión en la lista de convocados de los jugadores del filial Berto Espeso y Carlos Cordero. Se apuesta por la titularidad de éste último en Granada.

Como detalle, un jugador de la zaga sportinguista tendrá sin duda alguna muy buenos recuerdos en cuanto pise el verde granadino. Resulta que Jean – Sylvain Babin defendió el escudo del Granada CF durante dos temporadas, cuando el club se encontraba en Primera División. Los aficionados granadinistas nunca olvidarán ese gol que anotó de cabeza en el Ramón Sánchez Pizjuán, en un partido donde los granadinos certificaron su permanencia por un año más tras golear al Sevilla FC por un gol a cuatro. Al año siguiente, en la temporada 2016/2017, el central con nacionalidad de Martinica fue traspasado al Real Sporting. Precisamente, el mismo año que el club granadino descendió a la Liga 123, acabando con la leyenda inglesa Tony Adams como técnico, tras pasar previamente por el banquillo el canario Paco Jémez y el granadino Lucas Alcaraz.

Los entrenadores advierten de los peligros del rival

Mirando hacia los banquillos, el entrenador de los locales, Diego Martínez, declaró ante la prensa que “el Real Sporting jugó 'play-off' el año pasado” y “tiene jugadores de muy buen nivel y jerarquía para la categoría". "Es un club con solera", dijo. El equipo gijonés es "uno de esos rivales a los que hay que prestar atención en lo individual y en las transiciones por la velocidad con la que se emplean y la necesidad que tiene”. Por otro lado, de los suyos aseguró que le encanta "lo que el equipo transmite: carácter y personalidad”. Sin embargo, aseguró que no pueden perder la perspectiva. "Los estados de juego van fluctuando y, cuando uno trabaja duro, al final llega la recompensa”, aseguró.

A su vez, el técnico visitante, el recién llegado del filial, José Alberto, confirmó que nunca vivió la Segunda División, pero la conoce y "esto es fútbol”. Prosiguió y recordó que “el fútbol es de los futbolistas” y los suyos muestran “actitud y aptitud”. De su rival del viernes, el Granada CF, aseguró que “es un equipo bestial al contraataque, un equipo muy sólido y, además, está en racha”.

Convocatorias

GRANADA CF: Por confirmar.

REAL SPORTING DE GIJÓN: Dani Martín, Isaac Cofie, Jean – Sylvain Babin, Nicholas Blackman, Carlos Carmona, Álvaro Jiménez, Diego Mariño, Nacho Méndez, André Sousa, Robin Lod, André Geraldes, Mathieu Peybernes, Álvaro Traver, Pablo Pérez, Uros Djurdjevic, Álex Pérez, Carlos Cordero, Berto Espeso.

Posibles alineaciones