El Granada CF choca contra la defensa numantina

El idilio entre el Granada CF y su afición se intensificó este domingo, pues el estadio Nuevo Los Cármenes presentó la mejor entrada de la temporada, pero el equipo no pudo corresponderle con la alegría que deja una victoria pues no pudo pasar del empate a cero frente al Numancia. El Granada lo intentó y vio como le anulaban hasta tres goles por fuera de juego. Incluso estuvo en superioridad numérica, pero se precipitó y no pudo superar a un Numancia que hizo gala de la defensa numantina.

El once del Granada CF solamente presentó una novedad con respecto al último partido. Montoro no pudo jugar por sanción y su lugar lo ocupó el argentino Nico Aguirre. El resto de la alineación la completaron Rui Silva en la portería; Víctor Díaz, Germán, José Antonio Martínez y Álex Martínez en la defensa; San Emeterio en la medular con el citado Nico, con Fede Vico en la mediapunta; Pozo y Vadillo ocuparon las bandas y Rodri la punta del ataque.

En el Numancia, Aritz López Garai alineó a Juan Carlos bajo palos; Markel Etxeberria, Atienza, Escassi y Marc Mateu en la línea defensiva; Kako, Diamanka y Fran Villalba en la medular, con Yeboah y Alain Oyarzun por las bandas y Guillermo en la delantera.

La defensa numantina se presentó en Los Cármenes para frenar a un Granada lanzado, que defendía su liderato en Segunda en este partido. A los rojiblancos les costó encontrar huecos entre los jugadores del Numancia. Víctor Díaz probó con varios centros al área por su banda, que se le marcharon pasados. El Granada dominaba el juego pero le costaba superar los tres cuartos de campo para generar serio peligro.

Creó y mucho, casi al cuarto de hora de juego, cuando un balón botado de una falta al área por Vadillo fue cabeceado por Germán. El central alojó el balón en la portería, pero el colegiado Iglesias Villanueve anuló el gol por fuera de juego.

Fede Vico vio después un buen desmarque del joven Pozo, eléctrico siempre que pudo, pero el balón se le fue demasiado largo. El Granada intentaba generar, pero también se mostraba sólido en defensa, como es habitual, especialmente en las pimeras partes de cada partido,en las que aún no ha recibido ni un solo gol en contra en toda la temporada.

El Numancia probó con un disparo flojo de Guillermo, en el que fue el primer acercamiento con algo de peligro del conjunto soriano. Germán, imperial en defensa, abortó cualquier jugada de los numantinos. También Martínez y San Emeterio se emplearon a fondo para ayudar en tareas defensivas.

Pozo fue objeto de falta cerca del pico del área, en el minuto 25 de partido. Vadillo fue el encargado de lanzar, directo a puerta, pero el balón se le marchó alto. Se lamentó el jugador y el público granadinista, que acudió a apoyar al equipo en la mañana de domingo. 13.227 espectadores estuvieron en Los Cármenes, que presentó la mejor entrada de la temporada.

Guillermo, con un cabezazo en el área, fue el único que inquietó algo más a Rui Silva. El Granada lo intentó también, pero le costaba más generar con la ausencia hoy de Montoro. Aún así, pudo adelantarse en el marcador a los 35 minutos, pero vio como le anulaban el gol por fuera de juego en un remate de cabeza de Rodri, en el segundo palo, tras cabecear un pase en profundida de Fede Vico. Casi al final, Germán, con un testarazo tras un córner, disfrutó de una ocasión, pero el balón se marchó fuera. Al descanso se llegó con la igualada a cero en el marcador.

Ni con superioridad numérica

Nada más comenzar la segunda parte, Vadillo cayó en el área en la primera jugada de peligro del Granada ante Mateu. Protestó el extremo y el público, pero el colegiado no señaló nada. Para cambiar la dinámica del juego, Diego Martínez dio entrada a Adrián Ramos por Rodri, en el minuto 52.

La afición granadinista animó con más ímpetu al equipo, que se sentía cómodo con tanto respaldo, pero no lograba hacer serio daño al Numancia. Puertas entró por Pozo para dar frescura al ataque, pero el almeriense tampoco destacó.

El partido pudo cambiar a partir del minuto 70, cuando fue expulsado Yeboah, que recibió la segunda tarjeta amarilla. Pero el Granada CF no se sintió cómodo en superioridad numérica, pues empezó a precipitarse. Además, las continuas interrupciones en el juego perjudicaron al equipo nazarí que, para más inri, vio como le anulaban otra vez un gol por fuera de juego. Germán cabeceó el balón a la red tras una asistencia de Puertas, pero el tanto no subio al marcador por estar en posición ilegal.

El Numancia movió su banquillo. Entró Gutiérrez por Kako. En el Granada, entró poco después José Antonio González por Nico Aguirre, al que le vino grande la labor de sustituir a Montoro, que es la brújula de este Granada.

La afición sabía que el equipo necesitaba más que nunca de su empuje en el tramo final y animó mucho a los rojiblancos, que otra vez vieron cómo le anulaban un gol por fuera de juego de Germán, que cabeceó otro balón en el área. El Granada CF lo intentó casi a la desesperada y no le salieron las cosas. Además, el portero Juan Carlos perdió tiempo en cada jugada en la que el balón llegaba a su área. Todo eso provocó que, con el pitido final, se formara una tangana en el centro del campo entre los jugadores y también los entrenadores, que saltaron al césped. El árbitro se marchó abucheado de Los Cármenes, como el portero del Numancia.

El público aplaudió a los futbolistas del Granada CF que, pese a no ganar, lo intentaron y así premiaron su esfuerzo. Un punto más para los rojiblancos que, de momento, mantienen el liderato.

FICHA TÉCNICA



Granada CF: Rui Silva; Víctor Díaz, José Antonio Martínez, Germán, Álex Martínez; Nico Aguirre (José González 76 min), Fede San Emeterio; Pozo (Antonio Puertas 62 min), Fede Vico, Vadillo; y Rodri (Adrián Ramos 51 min).

CD Numancia: Juan Carlos; Markel Etxeberría, Atienza, Escassi, Marc Mateu; Kako (Carlos Gutiérrez 73 min), Diamanka, Fran Villalba; Yeboah, Alain Oyarzun y Guillermo (Jordi Sánchez 81 min).

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva. Amonestó al local Nico Aguirre y a los visitantes Atienza, Diamanka, Kako y Jordi. Expulsó a Yeboah por doble amarilla.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 13 de La Liga 1|2|3 disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes, ante 13.227 espectadores.