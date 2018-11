El Éibar golea al Madrid en Ipurua

Se disputaba en Ipurua la jornada 13 de la Liga que enfrentaba a Éibar y Real Madrid. El conjunto blanco venía de ganar 4 partidos consecutivos, marcando 15 goles y encajando 2. Todo con Solari al frente que gracias a esos logros conseguía dejar el papel de "temporal" y convertirse en técnico oficial del conjunto madridista hasta 2021. Este partido era el primero tras anunciar su contrato y no le fue nada bien. Decidió dejar a Isco de nuevo en el banquillo, apostó por Ceballos en el centro del campo y dio entrada a Marcelo en el lateral.

El partido empezó con una clara declaración de intenciones por parte del equipo local. El Éibar en el minuto 3 perdonó con un tiro de Kike García de volea que dio en el palo, tras un buen pase de Orellana. Poco después Bale respondió con un golazo anulado por fuera de juego. Era un ida y vuelta pero el ÉIbar sabía a lo que jugaba. En el minuto 11, controló Benzema para deshacerse de Ramis y posteriormente picó el balón con el pie izquierdo para superar a Riesgo. Cote estuvo providencial para salvar a su equipo sobre la línea de gol. Tan solo 5 minutos después llegaría el primer gol del encuentro.

El Éibar realizó un buen contragolpe. Kike García disparó en el área pequeña y Ceballos no tuvo suerte en el despeje y, tras golpear fortuitamente en Escalante, el balón se introdujo en la portería. Tras consultar el VAR, el primer gol subió al marcador. A partir de ahí, el Éibar ejercía una buena presión y contaba con dos jugadores que brillaban sobre el resto, Cucurella y Kike García. En el Real Madrid Ceballos estaba pasándolo verdaderamente mal en un centro del campo que echaba de menos a Casemiro en las contras.

Se llegó al descanso sabiendo que era necesario remontar y estando por primera vez por debajo en el marcador desde la llegada de Solari.

Un Madrid sin ideas y un Éibar que golea

El conjunto blanco no estaba en el partido de Ipurua. La defensa totalmente errática y con un Varane desubicado. En el centro del campo, Ceballos no fue capaz de asumir su rol en esa posición; Modric estaba desaparecido y Kroos tampoco brilló como otras veces. Arriba, Bale había tenido alguna ocasión pero sin lograr materializarla; Asensio no tuvo apenas protagonismo y Benzema fue el único que intento buscar soluciones.

En el minuto 52, Cucurella robó el balón a Odriozola, que se lesionó, y le pasó a Enrich para que batiese a Courtois. Solo 4 minutos después, Kike García ponía el tercer gol en el marcador, poniendo el broche de oro a un gran partido. El Real Madrid no era capaz de anotar y quedó más que retratado en defensa. Courtois al filo del final se tuvo que lucir para evitar que la goleada fuese mayor. Solari dio entrada a un Isco y a un Vinicius Jr que solo pudieron contemplar la debacle.

Con la derrota el Madrid se queda sexto a 4 puntos del Barcelona que tiene un partido menos y el Éibar séptimo a tan solo 2 del equipo blanco. El conjunto local lo celebró ya que era la primera vez que ganaba a un grande desde su ascenso. El equipo Solari dejó escapar una buena oportunidad para recortar puntos a los de arriba.