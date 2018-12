Juan Antonio Anquela: "Nos ha faltado controlar el partido. Toca levantarse, no queda otra"

El Real Oviedo cayo en su feudo tras las buenas sensaciones dadas en los últimos partidos, los azules no supieron reaccionar tras los goles visitantes. Con un ataque demasiado plano ante un Almería muy ordenado en defensa hicieron que los tres puntos volaran de la capital del Principado.

El entrenador del equipo azul mostró su desilusión por no aprovechar el buen inicio del partido: "Tengo la impresión de que hemos salido bien, hemos anotado y luego les hemos concedido terreno. Luego ha sido un querer y no poder, no hay que darle más vueltas. Ellos han sabido jugar su partido y nosotros no hemos estado afortunados. Nos ha faltado controlar el partido. Toca levantarse, no queda otra". La falta de ideas en ataque fue otro de los problemas que vio el preparador Carbayón: "No tuvimos clarividencia en los metros finales, no es fácil. El Almería ha estado bien compuesto y ha concedido poco. Lo hemos intentado de todas las maneras posibles, pero no ha podido ser".

El resultado trunca la buena racha: "No es el resultado que esperábamos, es un paso atrás, teníamos mucha ilusión. Queríamos sumar de tres en tres, pero enfrente hay un rival". No es momento de mirar la clasificación y Anquela lo recordaba: "Aquí, como en todos lo lados, se mira la clasificación desde el primer día. Sabemos que queda mucho, pero lo que interesa es el presente. Teníamos ilusión por engancharnos, ha sido un revés. Mis chavales han peleado y se han dejado la vida, pero no hemos estado acertados".

Para rematar la mala noche azul el arbitro se afano en que se hablase de el con varias decisiones polémicas y la discutible expulsión del central Javi Hernández: "No tengo que hablar de esto, ya que si hablas luego te puedes arrepentir. Es muy difícil llevar un partido, pero un árbitro no puede desquiciar a un equipo. Ellos tienen que saber lidiar y hoy creo que en momentos nos desquició". Esta última baja se une a la larga lista que tiene el equipo azul: "Nunca me he quejado de las bajas. Tenemos gente fuera, pero no podemos darle más vueltas al tema. Estamos tristes, teníamos ilusión en este partido, era un pasito importante".