Previa Celta de Vigo - CD Leganés: la constancia de la buena racha

Partido directo, de esos que huelen a épica. Choque interesante entre Celta y Leganés que servirá para ver las fuerzas con las que llegan cada uno a Balaídos. El cuadro local, no termina de encontrar las sensaciones deseadas, y con un cambio de entrenador de por medio, quieren escalar puestos en la tabla. Por su parte, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, está de dulce. Hace muchos partidos que no conoce lo que es la derrota y quiere seguir con esa dinámica. Enfrentamiento abierto para ambos en el que cualquier cosa puede pasar.

La importancia de las buenas sensaciones

Está por ver con las sensaciones que llega el Celta. Con la moral crecida por la importante victoria frente al Villarreal por 2-3 pero con leves atisbos de que no están todo lo bien que desearían. Al final, han tenido que cambiar de entrenador para buscar un horizonte mejor y parece que poco a poco lo están consiguiendo. El futuro que se avecina parece prometedor, sin duda. Queda ver el techo de este equipo con el nuevo proyecto que acaba de empezar.

Gran parte de esas sensaciones pasan por la irregularidad. No terminan de hilar un cierto número de victorias consecutivas, y es por eso, por lo que no hay una alegría absoluta. Al contrario que pasa en Leganés, donde el optimismo ha llegado para quedarse. No pierden en Liga desde el 27 de octubre por 2-0 frente al Levante.

Además, el conjunto de Pellegrino consiguió romper la maldición de ganar fuera de casa en Liga. Pasado un año, lo consiguieron frente al Valladolid logrando un abultado 2-4. También vencieron fuera de casa, pero en Copa, por 0-1 frente al Rayo. Llegan motivados también por haber empatado el derbi madrileño a uno, pero merecieron algo más. Cuesta arriba va el Leganés, que no quiere retroceder ni un ápice.

El Celta celebrando un gol frente al Villarreal | Foto: LaLiga Santander

Los nombres propios del partido

Por parte local, el Celta de Vigo presenta las bajas de Emre Mor, de Facundo Roncaglia y de Júnior Alonso. Para el partido, Cardoso recuperará a Lobotka que llevaba lesionado un mes y medio. Los máximos goleadores del Celta son Iago Aspas con diez goles y dos asistencias, y Maxi Gómez con ocho goles y cuatro asistencias.

El Leganés tiene las bajas de Rubén Pérez, jugador que finalmente se quedará con la tarjeta roja y, pese a viajar a Vigo, no jugará. Al ser roja directa, Rubén sigue teniendo las cuatro amarillas, así que reaparecerá ante el Sevilla, y puede perderse el partido frente al Espanyol por ver la quinta frente a los hispalenses. Además, tampoco estará Nyom por acumulación. Los lesionados son Recio, Ezequiel, Rolan, Tarín, Santos y Szymanowski. Arnáiz vuelve a la convocatoria y Bustinza formará parte del trío de centrales junto a Siovas y a Omeruo. Silva volverá al lateral zurdo tras perderse el choque frente al Getafe, y Juanfran jugará en detrimento de Nyom. Vesga entrará sustituyendo a Rubén Pérez. Estarán también Gumbau, Óscar, Carrillo y En Nesyri.

Vesga será de la partida frente al Celta | Foto: LaLiga Santander

Los números del partido

1. El Leganés obtuvo, hace dos jornadas en Valladolid, una victoria fuera de casa en LaLiga Santander que no conseguía desde el 15 de octubre de 2017. Fue en un Málaga 0-2 Leganés.

2. Desde 2002 se han enfrentado un total de cuatro veces. 0-1 para el Leganés la primera de ellas siendo la primera victoria del cuadro 'pepinero' en Primera División. Después, un 0-2 para el Celta, un 1-0 para el Celta y un 1-0 para el Leganés.

3. El Celta de Vigo es 11º con 28 goles a favor, por 24en contra y suma 20 puntos. En los últimos cinco encuentros, acumulan dos victorias y tres derrotas.

4. El CD Leganés es 16º con 15 goles a favor, por 19 en contra y suma 17 puntos. En los últimos cinco encuentros, acumulan tres victorias y dos empates.

Siovas frenando el avance de Iago Aspas | Foto: LaLiga Santander

Posibles alineaciones

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Costas, Araujo, Juncá; Brais Méndez, Okay, Jozabed, Boufal; Aspas y Maxi Gómez.

CD Leganés: Cuéllar, Juanfran, Bustinza, Omeruo, Siovas, Jonathan Silva, Vesga, Gumbau, Óscar, En Nesyri y Carrillo.