Fernando Torres:"No pude tener mejor final que el que tuve"

Si hay alguien autorizado para hablar de la actualidad del Atlético de Madrid, ese es sin duda Fernando Torres. El delantero de Fuenlabrada, un símbolo junto a Luis Aragonés de la institución, pasó por Madrid estas Navidades y estará este sábado en el homenaje que se le va a hacer a Gabi, su amigo y compañero de brazalete dentro del club. De hecho, habló de lo que supone reencontrarse con su ex-compañero, ya que cogieron destinos muy diferentes: uno a Qatar y otro a Japón, donde están experimentando dos ligas muy diferentes y que enriquecen su manera de ver el fútbol.

Pero no solo habló del reencuentro con Gabi Torres. 'El Niño' habló de toda la actualidad que rodea al Atlético de Madrid, que siempre hay para comentar. El encuentro ante el Espanyol supone el regreso de uno de los grandes ídolos de la afición rojiblanca, que a pesar del tiempo y la distancia, siempre le recuerda. Tras muchos años dentro del vestuario del equipo de la capital de España, Torres sabe lo que es competir al máximo nivel dentro de los mejores equipos del mundo, tanto en España, como en Inglaterra como en Italia, que es donde ha competido con los mejores del mundo.

Reencuentro con Gabi

"Es una alegría vernos; no les veo desde el último partido de la anterior temporada, tengo contacto con ellos, hablamos de vez en cuando pero he podido pasar a saludar a todos y siempre es bonito a quienes tienes tanto cariño", comentó Torres sobre lo que va a suponer volver a verse con otro de los mitos del Atlético. El encuentro ante los pericos supone otro homenaje a una de las grandes leyendas del Atlético, que no tuvo la oportunidad de despedirse de la gente, el mismo día que se fue Torres, fue el último partido de Gabi con la camiseta rojiblanca.

Punto de vista sobre el Atlético

"Como siempre, sigue creciendo en todos los sentidos, sigue compitiendo, está siendo una temporada muy igualada en la liga por lo que veo desde allí, es el momento en el que la clasificación se estira y espero que sigan estando ahí". Torres opinó sobre cómo ve al equipo de su vida esta temporada. El Atlético ha ido poco a poco, creciendo, mejorando, evolucionando, y con los fichajes, espera dar un salto de calidad, a pesar de las lesiones, que es algo que está sucediendo muy a menudo en las últimas semanas, especialmente en la defensa, algo de lo que también habló Torres.

"Ojalá no haya más lesiones, he hablado con los lesionados, todos tienen ganas de volver y de ayudar, y que el equipo con todas las dificultades siga estado arriba es buena señal. "No me compete, ahora soy un aficionado más, le deseo mejor al equipo, hay una plantilla compensada en todos los jugadores y posiciones, y estoy seguro de que se trabajar para que estén lo antes posible. La gente que tiene que tomar las decisiones sabe lo que debe hacer...", opinó sobre la necesidad o no de fichar a un delantero tras la lesión de Costa.

El Atlético, un puerta cerrada

Cuestionado sobre un posible regreso, el que sería el tercero al Atlético de Madrid como jugador, Fernando Torres fue de lo más claro sobre esa posibilidad. "Es una puerta cerrada. No pude tener mejor final que el que tuve, ganando un título".

"Siempre ha sido así, sigo pensando como futbolista, disfrutando de esta etapa que espero sea larga y en el futuro quien sabe. Está claro que mi relación con el Atlético va a ser para siempre, no sé desde dónde, lo veremos en el futuro", expresó sobre su futuro en el club colchonero.

La polémica entre Simeone y Courtois

"No lo habían escuchado... ¿juegan pronto? Es el partido que se juega fuera del campo, parece que siempre ocurre pero siempre le quito hierro, lo importante es lo que pasa en el campo. Hay que ser respetuoso con todo el mundo. Modric hizo una gran temporada como Griezmann, como Cristiano, como Messi... Al final solo puede ganar uno, que cada uno le de la importancia que tiene ese tema. Es mejor pensar en lo que uno tiene cerca y puede controlar", afirmó sobre la polémica entre el entrenador colchonero y el ex-guardameta del Atlético, ahora en el Real Madrid.

Sin miedo ante la Juventus

"Miedo a nada y a nadie, si el Atlético juega como sabe, prepara el partido como suele hacer y tiene la mentalidad que tiene en Champions los que tienen que estar preocupados quizás sea la Juventus", respondió el delantero sobre la eliminatoria ante la Juventus en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Renovaciones

"Nadie pensaba que un tercer equipo en España plantaría cara a Madrid y Barcelona. El Atlético se ha convertido en ese equipo, les ha ganado, les ha competido. Ese proyecto lleva muchos años y todas las personas son importantes, como Simeone, en esa transformación del club. Ojalá siga muchos años", expresó sobre la ampliación de contrato de Simeone.

Sobre las renovaciones de Oblak y Godín, quiso dar su opinión. "Como aficionado me encantaría que se quedara Godín, es un hombre con mayúsculas en la historia del club por lo que ha hecho y hace. Y Oblak para mí es el mejor portero del mundo y haría lo que fuera porque se quedase, estoy seguro de que están haciendo lo posible porque suceda".

Exigencia máxima

"Está en un momento de su historia en el que se reconoce quién es el Atlético. En España y fuera de España, cuando hablas de el Atlético se sabe qué equipo es en todo el mundo y a qué puede aspirar, que es el máximo, y la exigencia va a ser la máxima. Ya no vale ser segundo o tercero, la gente sabe que puede ser primero. La gente sueña con más y estoy seguro que los jugadores y el cuerpo técnico y el club es el objetivo que tiene, no parar, dar un paso más y seguir una escalera muy alta para subir y seguir".

Relación con Saúl

"He tenido mucha suerte de tener compañeros como él en esta segunda etapa en el Atlético de los que he aprendido más que ellos de mí y cuando escuchas palabras como esas de un excompañero, de un amigo, es muy gratificante. Más allá de lo que haya podido enseñar, que vean en mí alguien en quien fijarse. Con Saúl tengo una amistad muy grande y cuando escuché lo que dijo ayer para mí es muy bonito, muy grande, más allá del campo", concluyó.