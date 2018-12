Previa Athletic Club - Real Valladolid: difícil rival para terminar el año

El final de un año maravilloso. Si el año del Valladolid fuera un libro, este sería su epílogo. El año pasado el Real Valladolid ganaba al Lorca y al Zaragoza por la mínima, 365 días después el Real Valladolid visita a uno de los históricos del fútbol español, un duelo que corresponde a la jornada 17 de la Liga Santander y que se disputará mañana, sábado 22, a las 20.45 horas.

El Valladolid se volverá a ver las caras con Gaizka Garitano, que entrenó al conjunto castellano durante la temporada 2015/2016, aunque poco duró ya que en octubre del 2015 fue cesado, dejando al equipo en puestos de descenso. También será un partido importante para Aritz Aduriz, que se verá las caras contra el equipo en el que fue pichichi durante la temporada 2004/2005 con 14 tantos.

A cerrar un buen año

Los de Sergio quieren acabar el año con un triunfo que ponga la guinda en el pastel a un año redondo. Desde que se ascendiera en junio frente al CD Numancia, el club sólo ha tenido buenas noticias, como fue la compra del 51% de las acciones del club por parte de Ronaldo Nazario.

El Valladolid llega a este choque con 20 puntos y una renta de cinco puntos frente al descenso, curiosamente un descenso que marcan Bilbao y Villareal, ambos con 15 puntos. Es por eso que el partido se presenta trascendental para los blanquivioletas, que quieren cerrar un año maravilloso ganando en San Mamés frente a un rival directo y yéndose a las pascuas con más de 20 puntos en su casillero.

El Real Valladolid viene de perder dos partidos seguidos en casa, por 2-4 contra CD Leganés y 2-3 frente al Atlético Madrid. Sin embargo, logró una importantísima victoria en Anoeta por 1-2 frente a la Real Sociedad.

A salir del pozo

Los vascos llevan unas temporadas en problemas debido a un dilema interno que se tiene en el club desde hace unos años. En la dirección del club no saben si deben continuar con la filosofía de que sólo puedan jugar jugadores vascos o por el contrario, dejar jugar a "extranjeros", gente que no haya nacido en Euskadi o no haya formado parte de las categorías inferiores del club.

El Athletic llega en descenso con 15 puntos, pero empatado con el Villareal. Los de Garitano llegan a este partido clasificados para octavos de final de copa del Rey y habiendo ganado cuatro de los últimos nueve puntos. Derrota por 3-0 frente al Levante, victoria en San Mamés por 1-0 al Girona y empate a cero en el derbi vasco frente al Alavés. Dejando atrás a Berizzo, los bilbaínos se centran en remontar en la tabla y pasar las navidades fuera del descenso.

Antecedentes

El Real Valladolid y el Athletic Blub de Bilbao jugaron su último partido en la temporada 2013/2014, temporada en la que el Valladolid acabó descendiendo a segunda división; quedó 19º con 36 puntos. Por su parte el Athletic acabó 4º en la clasificación disputando la previa de la champions League.

En esa temporada los blanquivioletas perdieron ambos partidos, la ida por 1-2 en el estadio José Zorrilla, con gol de Ebert para el Real Valladolid y con goles de Beñat e Iker Muniain. La vuelta, disputada en San Mamés finalizó con un contundente 4-2 a favor de los leones; para los vascos marcaron Ibai Gómez por doble partida, Ander Herrera y Óscar de Marcos, mientras que para el conjunto vallisoletano anotaron Óscar González y Valdet Rama.

Convocatorias

Real Valladolid: La lista de 19 convocados de Sergio González la conforman Masip, Yoel, Antoñito, Moyano, Joaquín, Calero, Kiko Olivas, Moi, Nacho, Anuar, Míchel, Borja, Alcaraz, Keko, Toni, Leo Suárez, Verde, Óscar Plano y Enes Ünal.

Onces iniciales