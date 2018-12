Athletic Club - Real Valladolid: Puntuaciones del Valladolid en la 17 jornada de la Liga 2018

El Real Valladolid disputó un mal partido en San Mamés que consiguió subsanar con un remate de Óscar Plano en el último minuto. Los blanquivioletas no pudieron acercarse al nivel que han ofrecido durante toda la temporada. El Athletic se dejó la piel por poder acabar el año fuera del descenso. Los de Sergio no jugaron un buen partido y eso deja una sensación agridulce pese al resultado. El equipo no pudo jugar a lo que sabe, mantener la posesión y poder establecer un juego de pases efectivo. El Athletic mostró que a las contras sabe jugar, con la velocidad de Williams rompiendo con pases a la espalda. Aduriz supo transformar el penalti con una genialidad, sin carrerilla y al primer toque de interior hacia la esquina inferior izquierda de Masip.

Posiblemente este sea el peor partido de lo que va de temporada para los de Sergio. El Valladolid se vio superado en muchas de las fases del encuentro, sobretodo por el juego de bandas. Tanto Yuri como Capa pusieron en apuros a los blanquivioletas. El gol de Aduriz llegó en el peor momento posible, al borde del descanso. Esto pudo ser otro factor desmoralizador para el conjunto vallisoletano, que no consiguió hacerse dueño del partido en lo que restaba ser encuentro.

MASIP

6 | No tuvo mucho trabajo el portero catalán que no pudo detener el penalti y detuvo las pocas aproximaciones del Athletic Club.

MOYANO

5 | Partido muy flojo del capitán del equipo. No pudo subir la banda como suele hacer, lo que produjo su cambio por Borja.

KIKO OLIVAS

6 | Partido normalito del defensa. Estuvo seguro en la mayoría de ocasiones y cumplidor.

CALERO

6 | Jugó sin demasiadas complicaciones. Estuvo seguro pese a algunos pases a la espalda que le metieron en complicaciones.

NACHO

6 | No fue su mejor partido. El lateral no pudo colocar los centros que acostumbra a dejar en el área de los rivales.

MÍCHEL

5 | No estuvo acertado el mediocampista. No acertaba los pases y se veía muy presionado por los rivales.

RUBÉN ALCARAZ

7 | Buscó que el equipo tocara la pelota. Calmó el partido en aquellos tramos de juego en los que se desorganizaba el Valladolid. Tampoco destacó en mucho más, como casi todo el equipo.

ÓSCAR PLANO

7 | Lo único que le salva fue marcar el gol en el último minuto. Tuvo otra ocasión clara a su pierna buena que no consiguió transformar. Partido flojo.

KEKO

8 | El único que lo intentó. Desbordaba por las bandas con su regate y conseguía colocar varios centros de peligro al área. Trabajó pese a la imagen que el equipo ofreció en el campo.

LEO SUÁREZ

5 | Desaparecido en el campo. El argentino no pudo completar ninguna jugada de peligro. Su paso por el terreno de juego pasó inadvertido.

ENES ÜNAL

6 | Sigue sin encontrarse con el gol. Tuvo ocasiones, peleó cuerpo a cuerpo con los centrales, etc. Aun así el turco no para de intentarlo.

BORJA

5 | Salió en los últimos minutos para buscar estabilidad en el centro del campo y poder aportar algo en los últimos minutos.

VERDE

6 | Intentó sacar su calidad a relucir, pero quitando un tiro desde fuera del área a las manos de Herrerín, no consiguió hacer vibrar a la afición.

ANTOÑITO

6 | Aportó velocidad a la banda y desborde. Cabe decir que los cambios aportaron un aire fresco al equipo pese al juego deficiente de los pucelanos.

En resumen. Un mal partido del Valladolid, posiblemente el peor desde el inicio de temporada. Esperemos que para el nuevo año que llega, traiga buenos resultados como hasta ahora. El equipo tendrá vacaciones hasta el día 30 de diciembre, donde volverá a los entrenamientos con normalidad. Así lo comunicaba el Real Valladolid esta mañana en redes sociales.