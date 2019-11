Luis Enrique vuelve y habla sin tapujos de Robert: "La ambición desmedida es un gran defecto"

Por fin llegó el día en el que la historia de los últimos movimientos en el banquillo en la Selección Española quedó un poco más aclarada. Luis Enrique era presentado este miércoles 27 de noviembre en Las Rozas como nuevo seleccionador nacional. Pero, además de responder a preguntas más deportivas, no se escondió para hablar sobre Robert Moreno, tras toda la polémica generada por su salida. No solo del equipo, sino también del próximo staff técnico de 'Lucho'. Claridad, concisión y una versión de los hechos que faltaba por saber.

Deslealtad y sentencia de Luis Enrique

Para arrancar la rueda de prensa, el entrenador asturiano expuso desde un principio su deseo de relatar lo ocurrido: "Me veo obligado a dar explicaciones, aunque los que ya me conocéis tanto como entrenador como de cuando era jugador sabéis que siempre he huido de las polémicas, no me gustan". Así, recordó que su último contacto con Robert Moreno fue el 12 de septiembre.

Según 'Lucho', tuvieron una reunión en su propia casa en la que, durante media hora, aproximadamente, ambos charlaron sobre el futuro de la Selección Española. El técnico catalán le confirmó que deseaba ser el seleccionador para la Eurocopa 2020 y que para el Mundial de Catar, si Luis Enrique lo deseaba, Robert volvería a ser su segundo en el staff. Eso no le gustó nada, aunque era comprensible.

"Me pongo en el otro punto de vista y entiendo que le haga ilusión ser seleccionador nacional, entiendo que es una oportunidad única, entiendo que sea ambicioso, ya que es una cualidad a valorar en esta sociedad... pero para mí es desleal, yo jamás lo haría", admitió 'Lucho'. Luego, sentenció con un "no quiero a alguien con esas características en mi staff, para mí la ambición desmedida es un gran defecto".

"El único responsable de que Robert no forme parte de mi staff soy yo, ni Rubiales, ni Molina ni la Federación"

Ambos amigos desde años atrás cuando compartieron experiencias en otros banquillos, también acerca de la pérdida de amistad, 'Lucho' era igualmente tajante al asegurar que "las palabras dicen unas cosas y los hechos, otras". Así pues, asunto zanjado en ese desencuentro que terminaría con la marcha del técnico catalán hasta la rueda de prensa que los responsables de la RFEF ofrecieron el pasado martes 19.

"No me siento orgulloso con el modo en el que ha acabado toda esta historia"

"No tenían ningún compromiso conmigo"

Pasando al tema de su regreso a la Selección Española, el asturiano quiso dejar también clara su postura desde que volvió a estar disponible para entrenar. "Nunca he llamado ni me he ofrecido para volver a la selección (...) y en la reunión de octubre en Zaragoza les dije tanto a Rubiales como a Molina que no tenían ningún compromiso conmigo (...). Han sido siempre leales, honestos y sinceros", alabó Luis Enrique.

En lo deportivo, "muy ilusionado"

Después de contarlo todo en el 'caso Robert Moreno', el asturiano reconoció que está "muy ilusionado y con muchas ganas de que llegue la Eurocopa y el Mundial". Eso sí, antes le dio tiempo a soltar una tímida sonrisa tras verse "un poco más delgado" pero con la fuerza suficiente como para seguir su vida a través del "arma bestial" del deporte.

Precisamente en lo más puramente deportivo, el nuevo seleccionador reconocía que "se seguirá trabajando de la misma manera", salvo por la decisión de las listas de convocados, que ahora las hará él. Los futbolistas que llame o no será toda una incógnita hasta su momento. "Si dan rendimiento y mejoran, estarán aquí", concluyó.