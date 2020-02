Previa Granada CF - Valencia CF: colorear el blanco y negro en Los Cármenes

Granada CF y Valencia CF serán los encargados de inaugurar los cuartos de final de la Copa de S. M. el Rey. Después de salir ambos victoriosos ante rivales de categorías inferiores en las rondas anteriores, ahora tendrán que verse las caras con un rival de su misma estirpe, en un duelo de igual a igual. El estadio de Los Cármenes volverá a acoger una cita de tal magnitud 19 años después. En el año 2001, un Atlético de Madrid de Segunda División visitó Granada en la ida de una eliminatoria a dos partidos que terminaría con triunfo colchonero y que quedaría escrita para siempre en la historia del club granadino. El martes, muchos partidos después, la historia se volverá a escribir a los pies de Sierra Nevada. ‘Matagigantes’ y campeón copero a escena.

FRENTE A FRENTE

El Granada CF disputará su primer partido de esta edición de la Copa en su feudo y ante su afición, que ya disfrutó con la victoria liguera de su equipo el pasado sábado ante un RCD Espanyol que se adelantó en el marcador, pero que acabó sucumbiendo ante la reacción y remontada final rojiblanca (2-1). Álex Martínez, Roberto Soldado y Carlos Fernández derrotaron en octavos a un valiente CD Badajoz que consiguió desquiciar y poner nerviosos a los de Diego Martínez en el Nuevo Vivero (2-3). El billete dorado hacia la siguiente ronda cayó en manos de los granadinos, que buscarán su segundo triunfo consecutivo del año para seguir agigantando la historia de un equipo que está batiendo sus récords de antaño y meterse en las ‘semis’ del torneo del ‘KO’.

Por parte de los visitantes, el Valencia CF se desplazará hasta Granada tras superar una brillante tanda de penaltis. Jaume Doménech se erigió como el salvador de los suyos en octavos al detener los dos primeros lanzamientos, colocándose la areola de los mejores santos, aquellos que no acompañaron a la Cultural Leonesa en su periplo copero (0-0, 2-4 en penaltis). Además, el actual campeón de Copa también derrotó por la mínima al Logroñés en dieciseisavos (0-1), su primera ronda particular por haber disputado la Supercopa en Yeddah. La escuadra dirigida por Albert Celades venció por el mismo resultado este fin de semana al RC Celta para seguir al acecho del Sevilla por los puestos de Champions League. Carlos Soler fue el verdugo de los ‘celtiñas’ (1-0).

ANTECEDENTES

A lo largo de la historia, ‘nazaríes’ y ‘chés’ han disputado un total de ocho choques en el campeonato de Copa nacional, siendo una eliminatoria clásica del actual torneo del ‘KO’. El balance, lejos de estar nivelado, sonríe más a los valencianistas, que han conseguido avanzar hacia la siguiente ronda ante el Granada en siete ocasiones.

La más reciente data del año 2016, cuando el Granada CF se encontraba en la máxima categoría del fútbol español. El formato era todavía de ida y vuelta, aunque bien podría haber sido sólo de ida. Un Valencia muy superior ajustició en Mestalla a un Granada liderado por Isaac Success y Rubén Rochina que se hacía añicos atrás (4-0) en la ida de octavos. La vuelta, imposible para los andaluces, se celebró en Los Cármenes y se repitió el guión: Zahibo, Paco Alcácer y Pablo Piatti castigaron a unos rojiblancos faltos de efectividad en ataque y muy blandos en defensa (0-3).

Más positivo fue el duelo entre ambos en la Copa, llamada por ese entonces del Generalísimo, de 1959. El Granada derrotó al Valencia en unas disputadísimas semifinales. Ambos conjuntos vencieron por la mínima en su estadio actuando como locales (1-0), por lo que con el cómputo empatado tras la ida y la vuelta, se jugó el tercer y definitivo partido en el Santiago Bernabéu, como campo neutral. Los tantos de Benavidez, Carranza y Vázquez clasificaron a los rojiblancos, aún verticales, a la final de Copa (3-1). El cuadro que a la postre se convertiría en el temido ‘Matagigantes’ no pudo con el FC Barcelona, que se alzó con el trofeo de campeón también en el feudo merengue (4-1).

Los de Diego Martínez tendrán que evocar a los espíritus del pasado para doblegar a un Valencia que ya derrotó al Barça de Valverde en la final de la pasada edición (2-1).

ÚLTIMAS NOVEDADES

El Granada CF afronta una nueva cita copera sin nuevas bajas, más allá de las ya conocidas de Quini, Vico y compañía. “Virgencita, que me quede como estoy”, rezaba la plegaria de Diego Martínez, entrenador local, en rueda de prensa la semana pasada. Por ahora, la “virgencita” parece haber concedido tregua al gallego. Tan sólo Álex Martínez ha padecido molestias en su isquiosural izquierdo en la primera sesión de la semana, quedando a la espera de las pruebas diagnósticas. A diferencia con los choques anteriores, se espera un once compuesto por los titulares habituales rojiblancos para tratar de cerrar el pase a semifinales en Los Cármenes. Hasta última hora no se conocerá si Martínez se decanta por guardarse algún as en la chaqueta que el próximo sábado vestirá en el Wanda Metropolitano. La principal novedad podría ser la inclusión en la convocatoria de Gil Dias, flamante fichaje del club en el último día de mercado, aunque no se espera su participación en el choque frente a los ‘chés’.

Por otro lado, el Valencia CF no cuenta con la misma suerte. Ezequiel Garay no pudo acabar el partido ante el Celta y las pruebas médicas han terminado desvelando la peor noticia posible. El argentino, que suponía el pilar más importante de la zaga valencianista, ha sido operado de su rodilla derecha en la tarde del lunes por una rotura del cruzado que le mantendrá alejado de la competición hasta la temporada que viene. Celades pierde a una pieza de garantías y tendrá que optar por Mouctar Diakhaby o Eliaquim Mangala para acompañar a Paulista en el centro de la defensa ante el Granada. Además de Garay ni Denis Cheryshev, ni Manu Vallejo, ni Cristiano Piccini, ni Jasper Cillessen están disponibles para la causa ‘ché’, aún fuera de combate por las lesiones. El luso Gonçalo Guedes podría ser el más próximo a reaparecer después de vivir todo un calvario con los problemas físicos de su tobillo, aunque podría no llegar a tiempo para el partido de Los Cármenes y sí al del Atalanta de octavos de Champions.

DECLARACIONES DE LOS TÉCNICOS

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, compareció en rueda de prensa antes de este partido de cuartos de Copa y destacó que su equipo sólo se entiende impulsado a hombros de su afición. El apoyo de los granadinistas en el Nuevo Los Cármenes será vital para el Granada CF en esta eliminatoria ante un "magnífico equipo" como el Valencia CF, al que "Celades ha sabido dotar de regularidad". Es un "reto bonito" para el Granada CF, que montará el equipo que más le "acerque a ganar".

El preparador visitante del Valencia CF, Albert Celades, aseguró que afronta el partido de Copa "de la mejor manera, pensando en la dificultad" que tiene a raíz de la baja de Ezequiel Garay, que “anímicamente es un golpe muy duro para todos”. Celades no descarta la opción de reforzarse ante esta lesión de larga duración, aunque el jugador que llegase “no podría jugar competiciones UEFA, solamente las locales”. En cuanto al rival de cuartos, el técnico ‘ché’ ve al Granada como “un equipo muy duro y que lo está haciendo muy bien, especialmente en su casa, y también en Liga, no solo en la Copa”. Por tanto, para salir de Los Cármenes con un triunfo y pasar a ‘semis’, el Valencia tendrá que darlo todo ante “un equipo sólido que juega bien y que es muy difícil de ganar”.

CONVOCATORIAS

GRANADA CF: a falta de confirmación.

VALENCIA CF: a falta de confirmación.

POSIBLES ALINEACIONES

GRANADA CF: Aarón Escandell; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Jesús Vallejo, Carlos Neva; Max Gonalons, Yangel Herrera, Antonio Puertas, Darwin Machís; Carlos Fernández, Roberto Soldado.

VALENCIA CF: Jaume Doménech; Daniel Wass, Gabriel Paulista, Mouctar Diakhaby, Jaume Costa; Francis Coquelin, Dani Parejo, Ferrán Torres, Kang – In Lee; Rodrigo Moreno, Maxi Gómez.