Previa Atlético de Madrid - Liverpool FC: sonrisas y lágrimas para 'El Niño' bajo el manto de la Champions

"You'll never walk alone" reza en el túnel del mítico Anfield que da acceso al verde a los jugadores. Mismo nombre lleva el himno que entona la afición 'red' al ver aparecer a sus hombres, con un sentimiento y una emoción que pone la piel de gallina. En esta ocasión juegan en el Nuevo Metropolitano, pero tampoco ahí estarán solos. 3.300 hinchas britanicos se mezclarán entre las gradas de un estadio que se prevé registre un lleno absoluto. Y es que nadie quiere perderse un partido de estas magnitudes. No se lo perderá Sadio Mané. Tampoco Diego Costa...

La 'pantera' vuelve con las garras afiladas

Vuelve el de Lagarto a una convocatoria tras tres meses en el dique seco. Consciente de la falta acuciante de gol, la precaria situación física de Morata y la no llegada del charrúa Cavani, el hispano brasileño se ha empleado a fondo, ha acortado los plazos de recuperación y finalmente ha logrado entrar en la convocatoria, aunque no se prevé que parta entre los once de inicio. Pero su sola presencia ya es un extra de motivación para sus compañeros y pone en alerta al cuadro británico que, quizás, no contaba con tener que lidiar con una bestia sedienta de campo tras tres largos meses enjaulada.

A la vez que Diego Costa, Simeone recupera otro pilar fundamental en su esquema, José María Giménez. El zaguero ya entró en la convocatoria ante el Valencia aunque finalmente no jugó ni un minuto. Para enfrentarse a los 'reds', parece que el charrúa recuperará su sitio, salvo sorpresa, junto a Felipe, que se ha asentado definitivamente en el once titular, volviendo Savic al banquillo.

Tampoco se lo perderá Fernando Torres, que estará en el palco con su familia tras ser invitado por el club rojiblanco. De esta forma, será testigo de un partido por todo lo alto entre los dos equipos que más lo marcaron durante su trayectoria profesional.

Imparables

Por parte del Liverpool, los de Jurgen Klopp llegan lanzados, con la Premier sentenciada y con la única incógnita de saber en qué jornada se proclamarán campeones, pues veinticinco puntos de ventaja sobre el segundo a falta de tan sólo doce jornadas parece margen suficiente incluso para permitirse una crisis de resultados en la recta final del campeonato. No obstante, la impresionante racha de 42 partidos ligueros sin perder (no pierde en la Premier desde la jornada 21 de la temporada 2018/2019, donde los goles de Agüero y Leroy Sané dieron la victoria al Manchester City, quien finalmente se alzó con una de las Premier League más disputadas que se recuerdan) no invita a pensar que los de Merseyside vayan a sufrir un descalabro de tales dimensiones.

Antecedentes

A pesar de ser dos equipos de los más importantes del fútbol europeo y, por ende, del mundo, no existen muchos precedentes entre Liverpool y Atlético de Madrid. Se enfrentaron por vez primera en la fase de grupos de la Champions en la temporada 2008/09, con sendos empates a uno. Posteriormente, al año siguiente se vieron las caras en las semifinales de la UEFA Europa League, donde dos goles del uruguayo Diego Forlán (1-0 para Atlético y 2-1 para Liverpool fueron los resultados) dieron el pase a la final a los rojiblancos por el valor doble de los goles en campo contrario. Cierra esta terna de enfrentamientos un amistoso que hubo entre medias, en verano de 2009, donde los goles de Agüero y Forlán dieron el triunfo a los colchoneros.

Forlán celebrando el gol que daba al Atlético el pase a la final de la Europa League en 2010. Foto: Getty Images

No parecen, así pues, estadísticas que hagan sonreír a los ingleses. No obstante, el momento de forma que atraviesan uno y otro equipo, amen de que es el actual campeón de la competición, hacen que a priori la vitola de equipo favorito sea para el cuadro inglés. Pese a ello, el Atlético se crece cuando huele a partido grande, con lo que es previsible que se vea en el Nuevo Metropolitano un encuentro de gran calado. Un estadio, por cierto, en el que el Liverpool ha rechazado entrenar en las horas previas al encuentro, si bien conocen el tapete de sobra, no en vano fue en el Nuevo Metropolitano donde los de la ciudad de los Beatles se alzaron con la Champions hace escasamente siete meses ante el Tottenham.

Convocatoria

Atlético de Madrid: Oblak, Adán; Giménez, Arias, Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Vrsaljko; Thomas, Koke, Saúl, Lemar, Llorente, Vitolo, Carrasco; Morata, Correa y Diego Costa.

Liverpool: Alisson, Adrian, Kelleher; Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Robertson, Matip, Lovren; Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Milner, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Minamino; Firmino, Mané, Salah y Origi.

Alineaciones probables

El árbitro del encuentro será el polaco Szymon Marciniak, flanqueado en las bandas por sus compatriotas Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz y en la sala del VAR el también polaco Pawel Gil.