Los internacionales de la Real que no disputarán la EURO 2020 a causa del COVID-19

Alexander Isak, Martin Odegaard, Adnan Januzaj o Mikel Oyarzabal se han visto perjudicados por el COVID-19, ya que éstos no podrán acudir a la Eurocopa 2020, que se disputaría este verano si no fuese por dicho virus. Esta mañana se ha hecho oficial la suspensión de la misma, que se iba a disputar en 12 sedes distintas de toda Europa.

El delantero sueco de la Real Sociedad tan solo con 20 años ya forma parte de la selección absoluta. Comenzó su andadura vestido de amarillo en la categoría sub 16 donde disputó 10 partidos y anotó dos tantos. A continuación pasó por la sub 17, sub 19 y sub 21 acumulando un total de 23 partidos y seis goles. El crecimiento futbolístico de Isak se vio recompensado el ocho de enero de 2017 cuando debutó con la selección absoluta de Suecia ante Costa de Marfil. Ha sido el gran descubrimiento del seleccionador sueco, Janne Andersson, al que ha aportado cuatro goles en su corta trayectoria.

Odegaard podría asemejarse al caso de Alexander Isak, ya que ha pasado por varias categorías inferiores de la selección noruega como son la sub 15, sub 16, sub 17 o sub 21 y a día de hoy es una pieza clave para el elenco dirigido por el seleccionador Lars Lagerback pese a su corta edad. Actualmente cuenta con 22 internacionalidades con la absoluta de Noruega.

Adnan Januzaj no ha disputado encuentro alguno en las categorías inferiores de la selección belga, pero sí ha dispuesto de varios minutos en 12 partidos con la absoluta. Es complicado ser indiscutible o ser la estrella en un combinado nacional con nombres propios como Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Origi o Benteke. Esta selección ha crecido mucho en estos últimos años y Januzaj ha contribuido a ello.

Por su parte, Mikel Oyarzabal estaba empezando a ser un habitual en las listas tanto de Luis Enrique como de Robert Moreno. Todo apuntaba a que el joven donostiarra iba a ser uno de los elegidos para acudir a la Eurocopa de este verano por su buen juego, pero este sueño se ha visto truncado por la suspensión de la misma. Por ello, Oyarzabal tendrá que continuar desplegando su fútbol para ayudar tanto a la Real Sociedad como a la selección española de fútbol.

Otros nombres propios, que por su buen hacer, deberían ser convocados por Luis Enrique serían Álex Remiro, Diego LLorente, Nacho Monreal e incluso Cristian Portugués. Parece que David De Gea y Kepa Arrizabalaga son indiscutibles, pero una tercera plaza podría ser ocupada tanto por Remiro como por Unai Simón. Diego Llorente ya ha acudido a varias convocatorias y es un jugador del agrado del técnico asturiano. Por otro lado, Monreal y Portu también merecen formar parte del combinado español para la EURO 2020, pero éstos tienen una mayor competencia.

En suma, el gran juego desplegado por estos jugadores, sumado al buen hacer del resto de sus compañeros, están haciendo de ésta Real Sociedad de Imanol Alguacil, un conjunto a batir que luchará por los puestos europeos para la próxima Champions League.