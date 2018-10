Especial Xabi Prieto (III): Los números del penúltimo "10".

La Real Sociedad se encuentra en el inicio del curso 2018-2019 y con él una nueva etapa donde Xabi Prieto – con su retiro – ya no es el propietario del número “10”.

Sin embargo, en nuestro especial a cerca de Xabi Prieto queremos incidir en los números de un “10” cuyo legado y sus días de fútbol transcienden los meros números estadísticos pues su clase – de valor intangible – hace de estos un mero acto representativo de su figura. Sin embargo, su estatus como emblema "txurí-urdin" también ha quedado reflejado en aquellos datos puramente matemáticos.

Xabi Prieto leyenda en cifras para la historia blanquiazul

Más de 500 partidos que lo dejan entre los más grandes del club…

El txuri-urdin con más choques en Liga

Prieto quizá no haya podido alcanzar a Górriz en el bagaje global – pues el Bixio gozó de más de un centenar de participaciones en Copa frente a la treintena de Xabi – pero sin embargo el más joven sí ha logrado ostentar un récord histórico. El hasta ahora capitán txuri-urdin se ha convertido en su última temporada como profesional en el futbolista de la Real Sociedad con más encuentros en la Liga: 479.

Una cifra gracias a la que en los últimos choques del curso 206-2017 superó a Jesús Mari Zamora (455) y que ahora tras disputar 26 en la ya pasada 2017-2018 el donostiarra se aúpa hasta la cima pasando por encima de Larrañaga (460) y del propio Górriz (461) – hasta la fecha poseedor de este reconocimiento.

Además, el récord de Prieto cuenta con la particularidad de que es el único de ellos que en su carrera como realista se suman partidos en Primera División como en Segunda División. De todos ellos, él es el único que vivió un descenso, un tránsito por la categoría de plata y un ascenso.

El derbi también fue cosa/historia suya

Y es que Xabi Prieto no solo ha inscrito su nombre en la historia de la Real Sociedad sino que también ha dejado su huella para el recuerdo en el derbi vasco por excelencia. El “10” txuri-urdin ha disputado hasta 20 encuentros contra el Athletic de Bilbao. Un número que le únicamente le sitúa por detrás en la historia de Larrañaga, que tiene el récord con 27 presencias (en Liga), Zamora, Arconada, López Ufarte y Gajate. Y de Górriz con 35 uniendo todas las competiciones.

Europa probó de Xabi

Aquel niño que no quería ser jugador de fútbol sino futbolista de la Real Sociedad, aquel “potrillo” que en la campaña posterior al subcampeonato vivió a caballo entre el filial y el primer equipo pero sin conocer Europa y aquel joven que decidió no abandonar a su equipo en tiempos aciagos en uno de sus mejores momentos personales finalmente tuvo su recompensa y degustó las mieles continentales. La UEFA Champions League y la UEFA Europe League gozaron de la presencia de Prieto hasta en tres ocasiones. Una eliminatoria previa de Champions League y su posterior fase de grupos, una negra ronda previa de Europa League y una última participación hasta octavos en esta última fue el breve paso de Prieto por Europa. Para un total de 17 choques. Quizá no sea el jugador con más encuentros en dichas competiciones pero cada uno de esos partidos sí son el merecido premio continental a un jugador de la clase de Xabi.

Estandarte de la Euskadiko Selekzioa

De su fútbol también lo pudieron disfrutar en la Selección de Euskadi. A lo largo de su trayectoria Xabi Prieto defendió los colores del combinado vasco hasta en 13 ocasiones. Una cifra que le convierte en el jugador que en más ocasiones ha vestido dicha zamarra.

Su decimotercer y con su retiro última aparición con la selección de Euskadi se produjo el 30 de diciembre de 2016 cuando los entrenados por José Mari Amorrortu vencieron en el Nuevo San Mamés a Túnez en un encuentro que concluyó con 3-1 en el marcador. Fue el postrero del capitán txuri-urdin y hasta el momento también el de la propia selección. En él Xabi Prieto regaló su última asistencia con Euskadi a un Mikel Oyarzabal que anotó el último tanto del choque navideño. Simbólico / Simbólicas casualidades.

15/153

En un fútbol de trotamundos y nómadas de lujo su perenne fidelidad a la Real Sociedad le permitió pasar de ser el último “potrillo” al penúltimo capitán. Surgido esporádicamente entre las oleadas de euforia de la temporada 2002-2003, dio el salto definitivo en la estela de una plantilla subcampeona. Desde entonces una década y un lustro donde Raynald Denoueix le vio debutar y un hombre de la casa como Imanol Alguacil le vio decir adiós. Entre tanto, Xabi compartió jornadas de entrenamiento y días de convocatoria con jugadores que por aquel entonces ya eran emblema, otros que apuntaban a convertirse en referencias mundiales y otros que fueron pelegrinos del fútbol y huéspedes pasajeros o fieles en el tiempo (en Anoeta). También lo hizo como maestro de aquellos aprendices que fueron o incluso aún son “potrillos” con todo su futuro por delante.

Pero en su trayectoria no solo fueron compañeros de vestuario – como Aitor López Rekarte, Xabi Prieto, Aramburu, Griezmann o Mikel Oyarzabal – quienes tuvieron la ocasión de compartir tiempo con Prieto, también lo hicieron la ristra de entrenadores que a lo largo de ese lapso de tiempo dirigieron al conjunto donostiarra.

En total, como txuri-urdin Xabi Prieto compartió convocatoria oficial con otros 153 colegas de profesión y jugó bajo las directrices de 15 pizarras.

Su sucesor: Mikel Oyarzabal

Y con las botas colgadas, el dorsal que Xabi tantos años portó como realista cambió de espalda. El heredero, Mikel Oyarzabal. El eibarrés asume con 21 años y a punto de cumplir su cuarta temporada en la élite el mítico “10”. Su predecesor lo hizo con 24 años, heredando el número de un desapercibido Necati Ates y en el que fue su séptimo curso con minutos en el primer equipo. Además, Oyarzabal se estrena en la 2018-2019 en la terna de capitanes. Ejercerá el rol de cuarto capitán tras Asier Illarramendi – quien recibe el testigo del propio Xabi Prieto –, Agirretxe y Zurutuza.

El nuevo "10" de la Real Sociedad sucederá a Prieto y debutó oficialmente con dicho número y responsabilidad en el partido inaugural de la temporada 2018-2019 que enfrentó a los donostiarras y al Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica.

Casualmente, los castellonenses fueron testigos de otra fecha para el recuerdo txuri-urdin. Fue la noche del 25 de agosto de 2017 cuando Xabi Prieto cumplió en la Jornada 2 del curso 2017-2018, 500 noches como jugador de la Real Sociedad.

Xabi Prieto, un futbolista al que las estadísticas y números hicieron y hacen grande en la Real Sociedad y en el fútbol español, pero al que es su talento y su forma de ser y actuar los que le encumbraron finalmente al olimpo del balompié.