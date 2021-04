Fabián: "Ojalá podamos volver a jugar en el Villamarín con público"

Los jugadores de la selección española llegaron a Sevilla tras haber disputado un eléctrico partido ante Georgia. Los españoles empezaron mal su partido en Tiflis, ya que los georgianos se adelantaron en el marcador con un gol de Khvicha Kvaratskhelia, haciendo temer lo peor a los pupilos de Luis Enrique. En la segunda parte, un gol de Ferrán Torres sirvió para empatar y otro de Dani Olmo le dieron la vuelta al marcador y los 3 puntos a España.

Más amable que el estadio Boris Paichadze donde apretaban 16000 georgianos ha sido el césped del Benito Villamarín que ha acogido el entrenamiento de los españoles antes de su partido ante Kosovo. Además de Sergio Canales, otro futbolista de la selección conoce igual o mejor el escenario donde se jugará el choque. Fabián Ruiz creció futbolísticamente en la ciudad deportiva Luis Del Sol, donde su madre trabajó como empleada de la limpieza. El palaciego pasó por la cantera bética hasta ascender al primer equipo donde destacó y emigró a Italia.

El futbolista de Los Palacios actualmente milita en las filas del Nápoles de la Serie A , la más alta categoría del fútbol italiano. Tras el entrenamiento, Fabián participó en una rueda de prensa previa al encuentro de España ante Kosovo. El palaciego se mostraba contento de volver al lugar donde pasó buena parte de su vida y expresó: "Estoy contento porque estoy en el Benito Villamarín que es mi casa. He estado muchos años aquí y así lo siento".

La alegría no será completa porque el partido no podrá disputarse con público en las gradas. Al ex futbolista del Betis, le hubiera encantado haber jugado con espectadores y explicó: "Me gustaría porque la afición de Sevilla es especial. Sería algo muy bonito poder vivir esa experiencia de jugar con la selección española aquí, en mi casa, con público. No ha podido ser y ojalá podamos volver a jugar en el Villamarín con público".