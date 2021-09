Análisis del Getafe CF: sin Bordalás nada es igual

En la sexta jornada, el Atlético de Madrid se enfrentará al Getafe, que busca sumar los primeros puntos de la competición, mientras que los rojiblancos buscarán volver a la senda de la victoria tras un arranque de liga agridulce.

Un inicio accidentado

El equipo azulón aún no conoce lo que es puntuar en liga, ha disputado cinco partidos y ha perdido los cinco, estos fueron contra el Valencia, Sevilla, Barcelona, Elche y Rayo Vallecano, además cuenta con un global de -7 goles —solo ha conseguido anotar Sandro contra el Barça—. Está claro que el Getafe no ha tenido un buen arranque y es que el equipo que formó Bordalás, el famoso EuroGeta, parece una cosa muy lejana.

Analizando los partidos anteriores del Getafe se ve claramente que tienen dos frentes abiertos muy problemáticos en el fútbol: una defensa débil y un ataque sin puntería.

Una buena defensa es un buen ataque...

En el tema defensivo, de los cinco partidos que ha jugado el equipo madrileño, no ha conseguido ni una portería a cero, en todos los partidos le han anotado en contra, recibiendo incluso una goleada contra el Rayo Vallecano —un equipo a priori peor— lo que deja al Getafe en una muy mala posición en cuanto a la defensa se refiere. Según las estadísticas de los anteriores partidos, reciben 1,6 goles por partidos, que teniendo en cuenta su problema en ataque tiene el doble de peso. En comparación al Getafe del año pasado, un equipo mucho más defensivo y cerrado, recibieron 0,5 goles menos en toda la temporada y además consiguieron catorce porterías a cero, lo cual hace ver aún más el problema que tiene el equipo. Cabe mencionar que Soria —el portero titular— no parece ser el problema, ya que él mantiene el nivel del año pasado y a pesar de los resultados no está haciendo malas actuaciones, así que el problema real está en la línea defensiva.

...pero si el ataque no funciona la defensa no sirve de nada

En cuanto al tema ofensivo, de 65 tiros que ha hecho el Getafe solo uno acabó dentro de los tres palos, es decir, no es problema de que el equipo no llegue a la portería rival, es problema de que las ocasiones que tienen no las culminan. Ángel ya no está, Mata no se encuentra, Cucurella también se ha ido y la máxima opción ofensiva con la que cuenta el equipo es el recién llegado Sandro, por tanto, es normal que la plantilla azulona no termine de encontrar su lugar en el campo rival. Tampoco tienen suerte con las penas máximas, ya que de una oportunidad que han tenido la han desperdiciado. El Getafe cuenta en total con unos nueve tiros por partido, pero ninguno de ellos acabó en gol, que es el todo del fútbol.

El problema del equipo madrileño va más allá, porque no están haciendo mal juego, simplemente no están saliendo las cosas como ellos planean. Cuentan con un promedio de más del 50% de posesión, pero que no les sirve para nada más allá de hinchar las estadísticas.

Vuelve a casa, vuelve

José Bordalás ha dejado un vacío increíble en las filas del Getafe, un equipo en el que nadie creía estuvo a punto de entrar en Champions o incluso nos dejó noches históricas como la clasificación contra el Ajax en Europa League, pero ya no queda nada de ese equipo que dejó a todos los aficionados del fútbol español maravillados con su garra y su lucha. Míchel ha intentado dejar atrás la sombra de Bordalás, pero nada más lejos de la realidad, lo único en lo que se parecen los equipos es que ambos llevan la camiseta azulona. El nuevo entrenador no encuentra la fórmula para devolver al Getafe a los puestos donde estuvo peleando la temporada pasada y ese es el principal problema del equipo ahora mismo; cambio de entrenador, pérdida de jugadores importantes, cambio de estilo... son muchos los factores que dejan al descubierto al Getafe, pero lo que está claro es que todos tienen algo en común, se echa mucho de menos a Bordalás en el Alfonso Pérez.