El Barça 'pierde' la Maradona Cup

Pocas horas después del 'batacazo' en El Sadar, cuando Osasuna consiguió poner las tablas en un partido liguero que los de Xavi parecían tener ganado, los azulgranas han tenido que poner rumbo hacia Riab (Arabia Saudí) para disputar un compromiso amistoso en homenaje a Diego Armando Maradona, quien muriese en 2020.

Era la primera edición de la Maradona Cup y la disputaron dos de los clubs de su vida, tanto Boca Juniors como el FC Barcelona, aunque en una fecha y situación que dejaba a los catalanes bastante en cuadro. Varias lesiones y muchos futbolistas con demasiados minutos acumulados propiciaron que el técnico de Terrassa propusiese un once inicial con pocos jugadores de la primera plantilla y diversos futbolistas del filial, que rindieron a buen nivel.

Una de las caras más esperadas en este duelo era la de Dani Alves que, cinco años después de marcharse entre lágrimas de Can Barça, volvía a 're-debutar' con la camiseta azulgrana, y fue de los mejores del partido. Amo y señor de su banda derecha, la mayoría de las acciones llegaron con el brasileño incrustado en el extremo, surtiendo de varias ocasiones a Coutinho, Demir o Ferran Juntglà, colocados en la delantera.

Del debut de Alves al partido frente al Elche

El primer tiempo estuvo bastante igualado, con un Barça reservando fuerzas en defensa y abocando todo el talento en los jóvenes de La Masia, como Demir o Juntglà, apoyados por Dest como falso extremo en la banda izquierda. Sin embargo, el 0-0 inicial fue el resultado en el camino a vestuarios mientras desde el banquillo Xavi pedía un paso más a sus jugadores.

Los 'penalties' sentencian al Barça

Tras regresar del descanso, Ferran Juntglà consiguió abrir el marcador con un potente disparo tras un gran control de Coutinho, aunque Boca Juniors insistió en reclamar unas posibles manos en su propia área que beneficiaban al Barcelona. Polémica a un lado, el catalán había conseguido subir el primero en la electrónica del Mrsool Park Stadium. Y, aunque Ilias Akhomach tuvo cerca el segundo, Zeballos consiguió empatar el resultado y mandar el partido a la tanda de penales.

Desde los once metros los argentinos estuvieron mucho más afinados y consiguieron adueñarse de la primera Maradona Cup con un 2-4 favorable, pues en el Barcelona sólo Alves y Juntglà consiguieron anotar, mientras Guillem Jaime y Matheus no pudieron hacer lo propio. Los culés ya se encuentran en la Ciudad Condal preparando el exigente encuentro de LaLiga que este próximo sábado (18:30h) frente al Elche, donde los de Xavi ya no pueden cometer más errores.