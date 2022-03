Previa Deportivo Alavés - Granada CF: duelo vital por la permanencia en Mendizorroza

La Liga Santander llega esta semana a la celebración de su jornada número 28, que enfrentará al Deportivo Alavés y al Granada CF en Mendizorroza. Un duelo vital para dos equipos que se encuentran en mala dinámica y necesitan una victoria urgentemente para su lucha por la permanencia. Los locales quieren volver a ganar ante su afición para poder acercarse a los puestos de salvación, mientras que el Granada CF quiere llegar al parón con una victoria que le permita respirar un poco en la clasificación.

Ganar para acercarse a la permanencia

El Deportivo Alavés llega a este encuentro después de caer derrotado en el último encuentro a domicilio ante la Real Sociedad en el Reale Arena por 1-0. Los vascos se encuentran actualmente en penúltima posición con 22 puntos, a tres de los puestos de permanencia marcados precisamente por el Granada CF, por lo que una victoria sería vital en la lucha por la salvación. Los de Mendilibar arrastran cuatro jornadas consecutivas sin ganar, la última victoria fue en Mendizorroza ante el Valencia FC por 2-1, habiendo conseguido ganar solamente en dos de los últimos 17 partidos disputados.

La temporada del conjunto babazorro se inició con Javier Calleja al frente del banquillo y de la peor manera posible, encadenando cinco derrotas consecutivas en las primeras jornadas y sin buenas sensaciones. Posteriormente, pareció haber una mejoría en juegos y resultados, pero tras la derrota ante el Villarreal CF a domicilio por 5-2 en el último encuentro de 2021, la directiva decidió prescindir del técnico madrileño y apostar por Mendilibar. El entrenador vasco llegó al “Glorioso” con el objetivo de retomar el rumbo del equipo y dirigirlo hacia la salvación, pero no ha conseguido tampoco dar con la tecla, aunque hay que señalar que el equipo ha conseguido puntuar ante equipos como el Athletic Club o el Sevilla FC.

Mendilibar tiene a toda la plantilla disponible para el importante encuentro de esta jornada. En cuanto al once, es probable que sea muy parecido al de los últimos partidos, pudiendo ser la principal novedad la entrada de Loum o Escalante en el centro del campo, acompañando a Tomás Pina. Así pues, se espera que la referencia en el ataque sea de nuevo la de Joselu, acompañado en las bandas por Luis Rioja y Édgar Méndez. Por otra parte, se espera que la pareja en el eje central de la zaga sea la formada por Lejeune y Laguardia.

Poner fin a la mala dinámica

El Granada CF llega a este partido en el peor momento de la temporada y después de perder en Los Cármenes frente al Elche CF por 0-1 en un encuentro en el que los rojiblancos volvieron a mostrar una imagen pobre. Después de este partido, el equipo granadino se encuentra en decimoséptima posición con 25 puntos, a tres de los puestos de descenso. El equipo ya suma diez jornadas sin conseguir una victoria y ha conseguido tan solo un punto de los últimos 30 disputados. Así pues, la última victoria del club granadino se remonta al mes de diciembre, cuando venció al Atlético de Madrid en Los Cármenes 2-1. De esta manera, el equipo está en un momento crítico y necesita una victoria de manera urgente para poder escapar de los puestos de descenso antes de llegar al parón de selecciones la próxima semana.

Los rojiblancos comenzaron la temporada con Robert Moreno en el banquillo con el complicado reto de hacer olvidar la era de Diego Martínez, pero un mal inicio sumado a la mala dinámica de los últimos meses precipitó el final de su proyecto con su destitución. Rubén Torrecilla es su sustituto al menos hasta el parón de selecciones. El entrenador hasta entonces del filial ha tomado los mandos del equipo y en su primer partido no se mostró mucha mejoría, optando por la defensa de tres centrales con dos carrileros, pero no surtió efecto y el equipo volvió a ser sensible defensivamente. Ahora, tiene por delante un encuentro muy importante para poder conseguir la primera victoria en 2022 y alejarse de los puestos de descenso.

Para este partido, Rubén Torrecilla sigue teniendo las bajas de Arias, Neyder Lozano y Gonalons por lesión, mientras que Torrente lo será por sanción. Además, Montoro es duda por las molestias que está arrastrando en las últimas semanas. Con respecto a la alineación, es probable que el técnico siga optando por la defensa de cinco, aunque tendría que colocar a Víctor Díaz como central. Luis Suárez sería la referencia en el ataque nazarí, ya sea solo o siendo acompañando por Uzuni o Jorge Molina, mientras que en las bandas podría dar continuidad a Collado y darle la titularidad a Machís después de estar varias semanas empezando los encuentros desde el banquillo.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Deportivo Alavés, Jose Luis Mendilibar, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha señalado que la semana de trabajo de su equipo no ha cambiado con respecto a otras: "Hasta ahora hemos jugado contra equipos de la zona alta que te dan la posibilidad de hacer el juego que nos gusta y apretar en campo contrario, pero el Granada igual juega más en largo y esa primera presión no te la deja hacer y hay que jugar en segundas jugadas". También ha hablado de lo que tiene que hacer su equipo en este partido: "Sabemos lo que tenemos que hacer, pensar en jugar en campo rival, con la cabeza fría porque se puede ganar en el minuto 1 o en el 88, aunque no vamos a ser conservadores". Por último, ha hablado sobre cómo puede ser el juego del rival: "Si el contrario te juega en largo será distinto. Ellos vendrán a sacar los tres puntos, pero nosotros debemos tratar de apretar en campo contrario o con segundas jugadas. Nos tenemos que adaptar, pero sin perder posibilidades de ganar".

También ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Rubén Torrecilla, que ha hablado acerca de la línea que tiene que llevar su equipo: "Principalmente, veo que debemos seguir en la linea del otro día a nivel de competir, como buscó la portería rival, defendimos muy bien y el Elche solo nos generó dos situaciones de área. Una que paró Maxi y el gol". También ha hablado sobre el rival: "Tiene un jugador referencia arriba que es Joselu, que no lo vamos a conocer ahora porque es un jugador que casi todo el juego ofensivo pasa por él. Tiene buenos extremos, Rioja es un jugador con mucha velocidad por banda. Mendilibar es un entrenador que, al final, le gusta simplificar el juego y llevarlo a campo rival". Por último, ha hablado sobre el sistema de tres centrales ante la baja de Torrente: "La verdad que la baja de Torrente... Está a un nivel bastante bueno el chaval y trastoca, pero tenemos jugadores suficientes para suplir la baja de Torrente. Tenemos jugadores suficientes para jugar con un sistema o con otro y la verdad que preocupación lo justo".

Posibles alineaciones

Deportivo Alavés: Pacheco, Tenaglia, Laguardia, Lejeune, Rubén Duarte, Pere Pons, Tomás Pina, Loum, Édgar Méndez, Luis Rioja y Joselu.

Granada CF: Luis Maximiano, Quini, Víctor Díaz, Domingos DUarte, Germán, Neva, Milla, Petrovic, Collado, Uzuni y Luis Suárez.