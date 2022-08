Alaba: "Antes de entrar, Ancelotti me dijo que iba a marcar la falta."

Sumar tres puntos en la primera jornada, aprovechando el tropiezo del FC Barcelona, ha sido una ocasión redonda para el Real Madrid. Especialmente tras sufrir en el campo del Almería, remontando con un gol de libre directo de David Alaba.

El austriaco, hombre del partido, estuvo en zona mixta, en la que expresó la alegría por haber ayudado al equipo: “Estoy muy contento por ayudar al equipo a ganar este partido. Es lo único que cuenta e importa, es para lo que hemos venido”.

La jugada del gol ha sido de lo más hablado por la intrahistoria que guardaba: “Antes de la falta me sentía muy bien y el equipo me dio la confianza para tirarlo”, a lo que Alaba terminó añadiendo: “Ancelotti, antes de entrar al campo, me dijo que tirara la falta, que iba a marcar”.

Lucas Vázquez, que anotó el gol de la igualada, se vio contento por haber conseguido la primera victoria de LaLiga y ayudar al equipo: “Estoy feliz por ayudar con el gol y el triunfo es lo más importante”.

En adición, la victoria del Real Madrid fue merecida y trabajada desde el punto de vista del jugador gallego: “El equipo ha seguido con convicción y la victoria es justa”.

No obstante, reconoce las dificultades del equipo a la hora de remontar pero sabiendo que el reto iba a ser así: “Hemos tenido un momento complicado, pero creo que al final la victoria y las sensaciones del equipo han sido positivas. Nos vamos contentos. Sabíamos que iba a ser complicado ante un recién ascendido y delante de su gente”.

“Se han puesto por delante, lo que ha hecho que se replegaran más y nos dejaran menos espacios. Hemos tenido paciencia y manejado bien el balón. En la primera parte tuvimos ocasiones claras, aunque no tuvimos la suerte de meterlas, pero el equipo ha seguido con convicción y al final la victoria es justa. Estoy feliz por ayudar al equipo con el gol y el triunfo es lo más importante”, finalizó así su entrevista.