Ancelotti: “Nos complicamos el partido con un error defensivo”

En un partido más complicado de lo previsto el Real Madrid venció como visitante al cuadro recién ascendido a primera del Almería. Con goles de Vázquez (61’) y Alaba (75’), los de Carlo Ancelotti dieron la vuelta al resultado para asegurar los primeros tres puntos de la temporada 2022/23, y enlazar su catorceava victoria seguida en el primer partido de LaLiga.

El italiano compareció en rueda de prensa al finalizar el encuentro para hablar sobre el complejo triunfo merengue.

Parte del sufrimiento durante el encuentro fue desencadenado por un error propio de los blancos, así lo analizó su entrenador: “Era normal sufrir aquí porque como he dicho nos complicamos el partido con un error defensivo bastante sencillo, que se podía arreglar mejor”.

“(La victoria) nos ha costado mucho, ellos han defendido bien, hemos tirado muchas veces a portería y muchos córners, no ha sido hasta que abrimos el marcador que todo ha sido mucho más sencillo”, agregó.

Con respecto al partido de la final de Supercopa entre semana, Ancelotti realizó rotaciones en el once inicial, que incluía a los jóvenes Camavinga y Tchouaméni: “Los jóvenes no han jugado como suele jugar en los entrenamientos, por lo que hacen allí merecen jugar, evidentemente el partido de hoy a nivel emocional lo han pagado un poco, no han hecho nada malo, pero pueden hacerlo un poco mejor”.

Camavinga fue reemplazado en el entretiempo, pero el entrenador merengue explicó que no se debió a un tema de rendimiento en el juego: “Lo he quitado porque tenía la tarjeta, y tenía que arriesgar con un equipo que iba mucho de contra y podría ser un peligro, pero estoy contento con ellos”.

Lucas Vázquez fue el encargado de abrir el marcador para el camino de la remontada, y su entrenador no dudó en elogiar el trabajo del extremo derecho: “Es parte del grupo, de los que siempre son listos para jugar, para ir al banquillo y ayudar al equipo, lo ha hecho hoy al marcar un gol importante, y sigue en esa línea de seriedad, profesionalidad y actitud”.

Otro que también salió celebrado en la rueda de prensa del italiano fue el austriaco Alaba, quien entró de cambio al minuto 74’ para lanzar la falta con la que anotaría el tanto de la victoria: “Ha entrado Alaba quien desde esa posición la tira muy bien, Davide me ha dicho que le metiéramos porque acierta y hemos dicho que va a tirar, no ha sido fácil porque decirle que no a Karim y Toni (risas), pero ha tirado y ha marcado”.

Por último, sobre sí plantea cambiar el 4-3-3, para jugar con rombo de tres centros en dónde Hazard funja de media punta, Ancelotti aseveró que no entre risas: “tengo que pensarlo, pero ya tenemos un delantero como Vini que le gusta mucho la banda, hoy ha entrado (Hazard) para intentar jugar de centro derecho y buscar espacio como carrilero, el espacio ha sido reducido, pero ha dado su aportación”.

“Físicamente está bien, no tiene ningún problema, está entrenando bien y creo que va a tener minutos esta temporada”, finalizó.

Previo al encuentro el Almería realizó un pasillo para el vigente campeón de La Liga | Fuente: @realmadrid

Continuar batiendo récords

En su cuarta temporada con el Real Madrid, Carlo Ancelotti buscará continuar escalando peldaños en la lista de los entrenadores con más títulos en la historia del club blanco.

Actualmente el italiano tiene ocho y está emparejado con Luis Molowy, con las competiciones recién iniciadas y el cuadro merengue peleando en todas las posibles el entrenador podría seguir haciendo historia en la casa blanca esta temporada.