Karanka: “Quizás ganar 2-1 al Mirandés no parece mucho, pero son tres puntos muy importantes”

Tras la victoria contra el Mirandés, el equipo nazarí vuelve a afianzar sus aspiraciones para el ascenso directo. Al comenzar el encuentro se podía escuchar el run run de la afición con respecto al nerviosismo causado por la pequeña crisis de resultados que encadenaba el equipo, tras dos derrotas seguidas lejos de suelo andaluz. Durante la rueda de prensa se podía observar un pequeño cambio en las expresiones del entrenador, Aitor Karanka, que volvía a centrarse en el día a día y sobre todo en reforzar a sus jugadores y expresó la difiltad de ganar partidos en esta categoría.

Además, el míster no olvidaba la actual situación que viven algunos ciudadanos de la provincia de Granada, sobre todo después de los incendios recientemente acontecidos. “Antes de hablar del partido de hoy, me gustaría acordarme de todos los bomberos y ciudadanos que trabajan aún en intentar solucionar los incendios de Los Guájares, les deseo toda la fuerza posible en esta difícil situación”, dijo Karanka.

Y retornando al partido, lo resumía en tres palabras: “Ha sido muy complicado, muy malo, tres puntos y muy importantes”. También agradecía que el público ha estado con el equipo hasta el último minuto y volvía a recordar la situación de donde venían. La valoración de los jugadores es positiva aunque futbolísticamente no le ha parecido buena. “Nada más salir del descanso y a pesar de los cambios, nos han metido el empate”, con estas palabras comentó que el Mirandés, a pesar de ser último, tiene nivel para jugar de tú a tú con cualquiera. “Quizás ganar 2-1 al Mirandés no parece mucho, pero son tres puntos muy importantes”. A esto le seguía una reflexión de Karanka tras las dos derrotas: “Hoy hemos aprendido a no bajar los brazos, cosa que sí hicimos el otro día tras el 2-0, eso es lo importante, que en momentos difíciles el equipo no se ha rendido”.

Además le han preguntado por la situación de Víctor Meseguer y de Alberto Perea: “Perea ha sufrido hoy por como se ha dado el partido. También se ha notado el no poder realizar la pretemporada con el equipo. Y Víctor bien, es un jugador con quien hay que tener paciencia ya que nos puede dar mucho”.

Respecto a la gran alianza que forman Uzuni y Callejón, comentó Karanka estas palabras: "La asociación pienso que viene desde principio de temporada. Son dos jugadores de muchísima calidad y, evidentemente, cuanto más tiempo estén juntos y cuanto más entrenen juntos y jueguen partidos, deberá ir a mejor, aunque eso lo dirá el tiempo. Pero, aparte de esos dos jugadores, tenemos muchos más”.