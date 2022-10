Ancelotti: "Hemos cumplido y demostrado que nunca nos rendimos"

Una vez confirmado el empate entre Real Madrid y Shakhtar Donetsk, Carlo Ancelotti acudió a la sala de prensa del estadio del Legia de Varsovia para analizar el partido: "Llegamos bien a este momento de la temporada. Estamos en octavos de la Champions; hemos cumplido y demostrado que nunca nos rendimos. Hemos jugado muy mal y esto puede pasar en el fútbol, pero lo importante es no rendirse cuando no salen las cosas. Lo hemos intentado hasta el final".



"Hemos jugado mal porque a veces pasa. El partido estaba controlado en la primera mitad y habíamos planteado jugar más por dentro que por fuera. Cuando hemos encajado el gol todo se ha complicado, hemos perdido equilibrio y sufrido a la contra. Explicarlo es bastante difícil. Hay partidos que tienes controlados, pero encajas un gol y anímicamente el equipo rival, que ha defendido muy bien, te crea problemas. Lo positivo es que nunca nos rendimos y ganar al Madrid no es fácil. Es positivo pasar a octavos porque sólo los que pasan a octavos pueden ganar la Champions", comentó el míster italiano.



Consultado sobre la mejoría del equipo en la segunda parte, Ancelotti admitió que “hemos cambiado la manera de presionar con respecto a la primera parte y han encontrado un espacio al lado de Valverde y Rodrygo. Molesta encajar nada más comenzar la segunda parte porque el partido se complicó mucho más”.

Sobre Rüdiger, que provocó varios sustos, el italiano confirmó que solo "tiene un corte en la frente. Se está arreglando y anímicamente está bien. Se ríe y está contento porque ha marcado un gol importante".





La actuación de Kroos también se llevó los elogios de Ancelotti: “Él elegirá si quiere quedarse o parar su carrera aquí. Ha sido uno de los mejores, al igual que Rüdiger. En los últimos minutos metimos muchos centros y necesitábamos altura. Él con Militão es el mejor que tenemos para rematar de cabeza".



Además, el entrenador del Madrid no pudo escapar de las preguntas sobre el bajo nivel de Hazard: “Hice los cambios para meter frescura al equipo. Ha tenido dificultades como Karim. La línea de medios del rival estaba muy cerrada y no ha tenido muchas posibilidades entre líneas. Ha cumplido y estaba meditado cambiar a los cinco jugadores en el momento que llegaron las sustituciones".



Por último, al igual que los futbolistas, Ancelotti no pudo escapar a las consultas sobre la próxima edición del Clásico: "Cuando juegas el miércoles y después el domingo tienes todo el tiempo para recuperar bien. Hice cambios para evitar problemas. El problema era jugar hoy porque jugamos el sábado por la noche y teníamos un viaje largo. Ese fue el motivo de las rotaciones y no pensar en el Clásico. Puede que el que no juegue hoy no juegue tampoco en el Clásico".