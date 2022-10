Con 18 años recién cumplidos, el centrocampista de Los Palacios y Villafranca ha tomado el relevo de su compañero Pedri en la consecución de los dos galardones más importantes para un jugador sub 21. Sí, por sus méritos en el fútbol de élite con tan sólo 17 años. Un chico del 2004 que lo único que comparte con los jugadores de su edad es el año de nacimiento. Un chico que tendría que estar, por edad, jugando la UEFA Youth League, y participar en la selección sub 19, y ya le vemos como una pieza fija e insustituible tanto en el Barça de Xavi, como con la selección absoluta de Luis Enrique. Una anomalía de oro para los que tienen la suerte de disfrutarle en su equipo.

Desde muy temprano, Gavi tenía claro cuáles eran los dos amores de su vida. El primero, la mujer que le trajo al mundo. De ahí el nombre por el que es conocido, en referencia a su apellido materno. El segundo, el fútbol. La Liara Balompié, natural de Los Palacios y Villafranca, fue el primer club que tuvo la suerte de disfrutar del andaluz. Un prodigio del balón que no tardó en recibir la llamada de uno de los dos clubes más importantes de la provincia, el Real Betis. “Gavi era un futbolista espectacular, en una temporada marcó más de 100 goles” comentaba Fernando Cáceres, su entrenador en el conjunto verdiblanco. Desde muy pequeño, siempre fue un aventajado a su edad, con la competitividad por bandera. Un chico que soñaba con ser el mejor en todo lo que hacía. Su profesora del colegio, Concha Montaño, comentó en uno de los documentales sobre Gavi que "era muy competitivo, nunca estaba contento con las notas que sacaba y siempre quería más". Fiel reflejo de lo que hoy día vemos en el campo.

En edad de alevín, con 11 años, el Barça se interesó en el centrocampista sevillano, y no dudó ni un segundo que debía volar a Barcelona. "Papá, aquí están los mejores, y yo quiero jugar aquí", le dijo a su padre, Pablo Páez. Ante eso, no había palabras ni argumentos que pudieran frenar todo lo que iba a venir detrás. Un joven con ganas de comerse el mundo, y cumplir su sueño. Y vaya si lo consiguió.

Gavi en su temporada en el Cadete B del FC Barcelona | Foto: Noelia Déniz

Sus primeros años en el Barça

En sus primeros pasos como blaugrana, Gavi dejó pistas del jugador en el que un día se convertiría. Un 'animal competitivo' como lo definían sus entrenadores del fútbol base. Su primera aparición fue en el Trofeo Fallas Ciudad de Burriana, en Castellón. 2-1 ganó el Barça, imponiéndose en la final contra el Betis -cosas del destino-, con gol decisivo de Gavi, y recibiendo el título al mejor jugador. La historia comenzó de forma inmejorable, pero también tuvo que sufrir su primera gran derrota. En la Liga Promises, el Barça fue incapaz de superar al Espanyol en los octavos de final. Al terminar el partido, la joya sevillana entró al vestuario cual energúmeno -no me hace falta estar ahí para que, escuchando tan sólo el testimonio, pueda recrearlo en mi cabeza-, y gritó al resto de sus compañeros: “¡Esto no nos va a pasar nunca más! ¡Nunca más, eh!”. Y vaya si no pasó. Al año siguiente, decidió tomarse la venganza por su cuenta. 4-0 ganaba el Barça al descanso de la final contra el Atlético de Madrid, y Gavi no paraba de animar a sus compañeros con un "¡más, más, más!". 6-1 acabó el partido, quitándose la espina del año anterior.

El espejo en el qué mirarse

Fernando Mayorga, uno de los mejores amigos de Gavi, desveló en el documental 'Gavi, Príncipe de Los Palacios' que su ídolo de la infancia fue Isco. Siempre fue el espejo en el que mirarse. Por su posición, por su estilo de juego, por el nivel que mostraba en aquellos años, y por ser andaluz igual que él. Aunque su sentimiento culer le impidió vestir su camiseta: "No vestía su camiseta porque Gavi era del Barcelona, pero le gustaba mucho”.

Su asentamiento en el fútbol de élite

La carrera futbolística de Gavi es una anomalía constante. En cuestión de un año, pasó de jugar en el cadete B del FC Barcelona, a la titularidad en noches de Champions, o con la selección absoluta. Nadie podía creerlo. Miento, los que seguían a Gavi desde muy pequeño, sí. Se convirtió en el cuarto jugador más joven en debutar con el primer equipo del Barça, tras Vicenç Martínez, Ansu Fati y Bojan. El segundo en llegar a 50 partidos oficiales en el FC Barcelona, tras Bojan, pero con la particularidad de que, de esos 50, en 39 fue titular. Algo sin precedentes en el club blaugrana. Ni siquiera Sergio Busquets. En la selección, destronó a Ángel Zubieta, convirtiéndose en el jugador más joven en vestir la roja de España. Y ante la República Checa, marcó el gol que le colocaba como goleador más joven en la historia de la selección, con 17 años y 304 días. Una máquina de pulverizar récords, capaz de aclimatarse a la élite de una forma tan espontánea y natural.

Gavi, ante el Viktoria Plzen | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Gavi es un rebelde que, en lugar de ir quemando etapas, las ha ido devorando. Un niño que sigue divirtiéndose en el fútbol de élite como cuando jugaba con sus amigos en la plaza del pueblo. Un chico que, con las botas desabrochadas y con la lengua haciendo presión en su mejilla, es capaz de exhibir cómo debe jugar un centrocampista. Un libro abierto sobre la definición de competitividad. El talento español vuelve a reinar en el mundo del fútbol, esta vez de la mano del sevillano. Con el orgullo y satisfacción de que, si nada lo impide, nos queda más de una década para disfrutar de él.