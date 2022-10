Los laterales del Real Madrid, perfiles pendientes

La quinta jornada de Champions League quedará en el recuerdo del Real Madrid al ser el primer partido de la temporada actual que el conjunto blanco pierde. Los merengues saltaron al campo germano con un once con varias rotaciones y el RB Leipzig no desaprovechó la oportunidad de retratar al cuadro de Ancelotti.

Si algo dejó claro el último partido es que los merengues no se vieron nada bien durante los noventa minutos y las rotaciones no parecen ser del todo efectivas, al menos para el nivel de un equipo como lo es el Real Madrid.

Con el mundial a la vuelta de la esquina y varios contratos con futuro incierto en la actual plantilla, Florentino Pérez y su directiva tendrían que comenzar a trabajar en el plan a futuro para el equipo.

Lateral izquierdo

Si una posición dentro del cuadro merengue había sido tan característica y temida por los rivales, era la del lateral izquierdo con nombre como Roberto Carlos o Marcelo.

La realidad actual ya no es así, Ferland Mendy, se sitúa como el jugador titular blanco en esa posición, pese a su calidad indiscutible, el francés ha demostrado ser un jugador muy inconsistente en cuanto a la regularidad de su juego.

A pesar de tener a Alaba como un recambió natural de esa posición, el austriaco ya se ha consolidado en el área central de la defensa.

El lateral izquierdo francés finaliza contrato en 2025 y busca una subida de salario | Foto: @ferland_mendy

He de ahí que Ancelotti decida recurrir a jugadores como Rudiger para cubrir esa plaza y el tercer gol del Leipzig es un retrato de la necesidad que los blancos tienen en ese puesto.

Sin un Vinícius Jr. que sume por ese lado del campo defensivamente, la casa blanca debe buscar un lateral izquierdo que tenga toque, ataque, capacidad asociativa y mejores transiciones.

Lateral derecho

Aunque Dani Carvajal esté en un mejor nivel que al inició de la temporada pasada, el lateral de 30 años es un enigma y el tiempo no es eterno. En cualquier momento volverá a tener un bajón, la edad pasará factura, y es otra plaza sin recambió de garantía para el Real Madrid.

Lucas Vásquez podrá sacar la tarea en algunas ocasiones, pero la realidad es que no es un posición natural.

El cuadro blanco tiene por el momento jugadores que van bien con el recorrido del balón, colgando centros importantes y siendo grandes atacantes, pero la parte defensiva se queda corta.

En 2021 el lateral derecho amplió su contrato hasta junio de 2025. | Foto: Real Madrid

Carece de un perfil con rapidez al momento de regresar en el ataque, para que en los contrataques ese lado no quedé al desnudo.

La importancia de la posición

No es un secreto que en el fútbol moderno el juego de los laterales es importante. La búsqueda de espacios nuevos e imponerse ante los rivales en un plano cualitativo-cuantitativo es fundamental para las luchas estratégicas.

Gran parte de los goles en contra que recibe el Real Madrid vienen de las bandas, si quiere alcanzar casi la perfección posición por posición deberá ir pensando en reemplazos de garantías en sus últimas líneas.