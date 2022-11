Kroos: "Necesitamos una victoria, estamos motivados para acabar primeros, es el objetivo"

Toni Kroos fue el elegido para dar la rueda de prensa previa al partido de UEFA Champions League frente al Celtic F.C. El alemán salió antes que su entrenador a responder las preguntas de los periodistas.

El centrocampista, jugador del Real Madrid desde el año 2014, ha recibido muchas cuestiones sobre su futuro, su renovación y sobre el tema de la semana, los árbitros y su expulsión del pasado domingo frente al Girona.

El alemán llegó a la sala de prensa a eso de las 17:10h de la tarde para empezar a responder las preguntas. La primera fue dedicada al último encuentro de fase de grupos en el que su equipo necesita los tres puntos para quedar primero. "Necesitamos una victoria. Estamos motivados para acabar primeros, es el objetivo. Tenemos equipo para ello y necesitamos un buen partido y soy optimista", ha afirmado Kroos sobre la importancia de obtener el primer puesto.

Su expulsión ante el Girona

Además del gol anulado y el polémico penalti, Toni Kroos recibió la roja que dejó al Real Madrid con 10 jugadores. El alemán ha hablado sobre ello: "Seguimos siendo primeros y no veo problemas. Han pasado muchos partidos hasta mi primera expulsión. La segunda la tenía que hacer para parar la contra, intenté tocarlo poco pero me sacó la amarilla".

Sobre su futuro

Uno de los retos que tiene Florentino Pérez este año es conseguir la renovación de un pilar fundamental como es el alemán en caso de que siga al máximo nivel. Sobre ello, se ha pronunciado el futbolista en rueda de prensa, afirmando estar bien físicamente, contento y tranquilo.

Además ha querido afirmar lo siguiente: "Siempre he dicho que no me voy a ir a ningún lado, me voy a retirar aquí, lo único que no sé es cuando".

Por último, le han preguntado por la posibilidad de ganar su sexta Champions League, a lo que ha respondido: Kroos: "No estaría mal ganar la Sexta Champions. Cada año es lo mismo, queremos ganar todas las competiciones sabiendo que es imposible. Hay que estar ahí en los octavos, los cuartos... Tenemos equipo para competir y nuestro objetivo es ganar la Champions, somos el Madrid".