Piqué anuncia su retiro: "Yo no quería ser futbolista, quería jugar en el Barça"

El jugador y capitán del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué ha anunciado su retirada del equipo a través de un video en sus redes sociales. El central disputará su último partido en el Camp Nou el próximo sábado ante el Almería.

La noticia ha cogido a todo el mundo desprevenido, debido a que ni club ni jugador habían convocado una rueda de prensa, ni tampoco lanzado ningún comunicado. El jugador publicó un emotivo video en sus redes sociales en el que compartía el siguiente mensaje: "Hace semanas, meses que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien os hable de mí".

El mensaje de Piqué

Estas han sido algunas de las frases más destacadas del jugador en su video: "He decidido que es el momento de cerrar este círculo. "Siempre he dicho que después del Barça no habrá ningún otro equipo, y así será". "Este sábado será mi último partido en el Camp Nou". "Yo no quería ser futbolista, quería jugar en el Barça".

Una leyenda absoluta

Gerard Piqué es el quinto jugador con más partidos en la historia del Barcelona. Desde la temporada 2008-2009 hasta la actualidad, ha ganado 30 títulos, de los cuales destacan: Ocho Ligas, siete Copas del Rey, tres Champions, tres Mundiales de Clubes, seis Supercopas de España y tres Supercopas de Europa.

Llegó al club con diez años y se formó en la cantera formando parte de unas de las mejores generaciones de la historia del fútbol, tras breves, pero exitosos pasos por el Zaragoza y Manchester United, volvió al club de su vida para hacer historia. En su primera temporada se hizo con la titularidad y formando pareja con Puyol, ambos fueron claves en la consecución del primer triplete en la historia del Barcelona.

El zaguero cierra su etapa en el club con 29 tantos, el segundo defensa más goleador en la historia del Barça y el máximo goleador en la historia de la Champions, con 16 goles.

Piqué siempre será Barça

La carrera de Gerard como futbolista finaliza, pero atrás deja un legado muy difícil de alcanzar. Más de diez años de un rendimiento altísimo, al máximo nivel, formando parte de los mejores equipo de la historia del Barcelona. Fue titular indiscutible en el Barça de Pep y también en el de Luis Enrique, los éxitos de dichos equipos no se entienden sin un excelente trabajo colectivo, pero tampoco sin el rendimiento del central.

La carrera de Piqué también tiene sombras, por supuesto, pero son tan brillantes las luces, que con el tiempo las opacaran. Hoy se cierra una carrera que ni tan siquiera muchos niños se atreven a soñar y en la que queda claro que Piqué siempre será sinónimo de barcelonismo.